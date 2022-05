Shenzhen, China (ots/PRNewswire) -HONOR erweitert seine Produktpalette mit einem neuen Premium-Smartphone, einer Smartwatch und Ohrhörern, die Menschen auf der ganzen Welt die Kraft der Magie näherbringen sollenDie globale Technologiemarke HONOR gab heute die Markteinführung und Vorbestellung des HONOR Magic4 Pro in Großbritannien bekannt, dem mit Spannung erwarteten Flaggschiff, das erstmals auf dem MWC 2022 angekündigt wurde. Die Ankündigung erfolgte mit Filmmaterial, das von preisgekrönten Absolventen der London Film School vollständig mit Magic4 Pro gedreht wurde. Darüber hinaus wurde die Verfügbarkeit der HONOR Watch GS 3 und der HONOR Earbuds 3 Pro für den britischen Markt angekündigt.Das neue HONOR Magic4 Pro wird vorgestelltMit seinem ikonischen symmetrischen Design, dem verbesserten Display, den bahnbrechenden Foto- und Videofunktionen, der überragenden Leistung und den umfassenden Datenschutzfunktionen hebt das neue HONOR Magic4 Pro die Magic-Flaggschiffserie von HONOR auf ein völlig neues Niveau.Überlegene Flaggschiff-Leistung mit dem neuen Snapdragon 8 Gen 1Ausgestattet mit der neuesten Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 5G Mobile Platform bietet das HONOR Magic4 Pro seinen Nutzern unvergleichliche Leistung und Performance. Unterstützt von der branchenführenden Qualcomm 7th Gen AI Engine und der Cortex-X2 CPU-Architektur, bietet das HONOR Magic4 Pro ultraschnelle Verarbeitungsgeschwindigkeiten und erreicht dabei ein hohes Maß an Effizienz. Im Vergleich zur vorherigen Generation verbessert die HONOR Magic4-Serie die CPU-Leistung um 20 %, die GPU-Leistung um 30 % und die KI-Fähigkeiten um satte 300 %. Die HONOR Magic4-Serie ist mit 8 GB RAM und 256 GB Speicher ausgestattet, um eine reibungslose und stabile Leistung für die Benutzer sicherzustellen. [1]Symmetrisches Design mit Quad-Curved-DisplayDas HONOR Magic4 Pro verfügt über das berühmte symmetrische "Eye of Muse"-Design von HONOR mit einem 6,81 Zoll großen LTPO-Quad-Curved-Display[2] und ultradünnen Einfassungen für ein wirklich immersives Seherlebnis und einen besonders bequemen Griff.Das HONOR Magic4 Pro-Display kann bis zu 1,07 Milliarden Farben darstellen und unterstützt 100 % DCI-P3,[3] wodurch schärfere, lebensechtere Farben wie im Kino und ein lebendigeres Spielerlebnis entstehen. Mit dem HDR 10+-Videostandard wirkt jedes Bild, das auf dem HONOR Magic4 Pro angezeigt wird, dank seines höheren Dynamikbereichs und einer besseren Farbanzeige, lebendiger. Die HONOR Magic4-Serie basiert auf einem LTPO-Display der neuen Generation und der HONOR MotionSync-Technologie und bietet eine intelligente Bildwiederholfrequenz von zwischen 1 Hz und 120 Hz,[4] die sich an verschiedene Inhaltsstile anpasst und eine höhere Energieeffizienz und ein nahtloses Unterhaltungserlebnis gewährleistet.Für diejenigen, die zahlreiche Stunden vor dem Bildschirm verbringen, bietet die HONOR Magic4-Serie eine Pulsdauermodulation (PWM) von 1920 Hz, die höchste PWM, die jemals in einem LTPO-Bildschirm erreicht wurde, minimiert die Augenbelastung und bietet ein komfortables Seherlebnis, auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Das HONOR Magic4 Pro trägt die IP68[5]-Zertifizierung und bietet effektiven Schutz gegen Staub, Regen und Wasser. Es kann 30 Minuten lang in bis zu 1,5 Meter tiefes Wasser getaucht werden.Dreifachkamera mit Ultra-Fusion Computational PhotographyDas HONOR Magic4 Pro setzt neue Maßstäbe in der Branche mit einer leistungsstarken Dreifach-Kamera-Kombination aus einer 50-MP-Weitwinkel-Kamera mit einem 1/1,56-Zoll-Farbsensor, einer 50-MP-122°[6] Ultra-Weitwinkel-Kamera und einer 64-MP-Periskop-Telekamera, die alle von der erstklassigen Ultra-Fusion Computational Photography angetrieben werden.Die Ultra-Fusion Computational Photography ermöglicht die Fusion über den gesamten Brennweitenbereich und liefert hervorragende Bilddarstellungsqualitäten. Die 50-MP-Weitwinkel-Kamera und die 50-MP-Ultra-Weitwinkel-Kamera bieten eine um 65 % gesteigerte Bildschärfe und Klarheit mit Computational Photography. Durch die Verwendung der Ultra-Fusion Computational Photography, bietet die 64-MP-Periskop-Telekamera einen 3,5-fachen optischen Zoom und einen 100-fachen digitalen Zoom, wodurch die Bildschärfe und -klarheit um 160 % verbessert wird.Auch bei der fortschrittlichen Fotografie während der Videoaufnahme macht HONOR einen großen Schritt nach vorn. Basierend auf dem Dual-Chain-Algorithmus für Fotografie und Videografie von HONOR kann das HONOR Magic4 Pro während der Videoaufnahme hochwertige Fotos machen, die nicht durch die Videoaufnahmequalität begrenzt sind, wie es bei anderen Smartphones üblich ist.Filmische Videografie mit Magic-Log Movie MasterDie HONOR Magic4-Serie bietet Filmmaterial auf Kino-Niveau mit dem HONOR Magic-Log Movie Master und den KI-Film-Effekten. Damit liefert die HONOR Magic4-Serie die branchenweit erste 10-Bit-Log-4K-Videoaufzeichnung in 60 fps (Bilder pro Sekunde) und setzt damit einen weiteren neuen Maßstab in der Branche.Das Log-Format wird häufig zum Aufnehmen professioneller Filme verwendet und ermöglicht es Benutzern, das Aussehen ihrer Videos mit filmischen Farbtönen in HDR-Qualität zu verbessern. Ausgestattet mit Cinematic 3D LUT (Look Up Table) Fähigkeiten, hilft das HONOR Magic4 Pro mit seinem Magic-Log Format den Nutzern, ihre Videos in überragenden, kinotauglichen Farbtönen zu bearbeiten und ermöglicht es angehenden Kreativen, ihren Inhalten Farben und Stimmungen im Hollywood-Stil zu verleihen.Leistungsstarkes kabelloses Aufladen mit 100 WDas HONOR Magic4 Pro wird von einem ultragroßen Akku mit 4600 mAh[7] mit der leistungsstärksten SuperCharge-Kombination von HONOR angetrieben, die eine extrem lange Akkulaufzeit und eine ganztägige Konnektivität bietet. Mit 100W Wired HONOR SuperCharge ist der HONOR Magic4 Pro in nur 30 Minuten zu 100 % aufgeladen.[8] Das HONOR Magic4 Pro ist auch das erste HONOR, das die 100W Wireless HONOR SuperCharge Technologie unterstützt,[9] die das Gerät in nur 15 Minuten auf 50 % auflädt.Ein wahrhaft personalisiertes magisches Erlebnis mit Magic UI 6.0Das HONOR Magic4 Pro kommt in Großbritannien mit der neuesten Version von Magic UI 6.0 auf den Markt, einem KI-fähigen Android-Betriebssystem für alle Szenarien, das eine Reihe von intelligenten Funktionen bietet, die für intelligente Lebenserfahrungen optimiert sind.Die neueste Magic UI 6.0 enthält eine Reihe von Verbesserungen und personalisierten Funktionen. Benutzer können ihre Geräte mit herunterladbaren Inhalten aus der neuen HONOR Themes-Bibliothek anpassen, die mehr als 5.000 Themen, Schriftarten und Hintergrundbilder enthält, die von Künstlern aus der ganzen Welt erstellt wurden. Mit der Funktion Efficient Smart Desktop ermöglicht Magic UI 6.0 den Nutzern, die Größe der Karten-Widgets auf dem Display anzupassen und einfach auf Informationen zuzugreifen, ohne die Anwendungen zu öffnen. Mit Magic UI 6.0 können mehr Anwendungen im Vergleich zur vorherigen Benutzeroberfläche im Hintergrund aktiv bleiben. Die Suche ist mit HONOR Search bequemer als je zuvor, denn mit dieser Lösung können Benutzer sowohl nach Webseiten als auch nach lokalen Dateien und Einstellungen in einem Schritt suchen. Mit einer weiteren innovativen Funktion, HONOR Share, ermöglicht Magic UI 6.0 schnelle systemübergreifende Dateiübertragungen zwischen einem HONOR-Smartphone und einem PC, der den HONOR Computer Manager unterstützt, so dass die Benutzer immer einen Schritt voraus und verbunden sind.Die aktualisierte Magic UI 6.0 bietet auch das neue HONOR Health, das dem Nutzer hilft, über seine Fitness informiert zu bleiben, indem es Informationen wie Schritte, Laufen und Radfahren in Echtzeit aufzeichnet. Durch die Kopplung eines HONOR Magic4 Pro mit der HONOR Watch GS 3 kann der Benutzer seine Herzfrequenz, Schlafqualität, Blutsauerstoff und Fitnessleistung in über 100 Trainingsmodi, 13 Laufkursen und 12 Trainingskursen messen und anzeigen.Mehr Privatsphäre und Sicherheit; jetzt mit Privacy Calling-FunktionDas HONOR Magic4 Pro bietet eine bahnbrechende neue Lösung für das Problem der Geräuschentwicklung, das für viele Smartphone-Nutzer ein Ärgernis darstellt. Das Gerät verfügt über eine völlig neue Funktion für Privatgespräche, die von künstlicher Intelligenz unterstützt wird und auf der Directional Sound Technology basiert.Directional Sound verfügt über die allererste Frequenzteilungstechnologie, die eine gleichzeitige Tonübertragung vom schallemittierenden Modul auf dem Display und dem Empfänger unterstützt. Der Bildschirm und der Empfänger arbeiten zusammen, um die Lautstärke des eingehenden Tons an verschiedene Umgebungen anzupassen. So können Sie sicherstellen, dass selbst in einer ruhigen Umgebung wie einem Aufzug die Personen, die neben Ihnen stehen, die Stimme des Anrufers nicht hören können, sondern das können nur Sie selbst.Das in Zusammenarbeit mit Qualcomm entwickelte Dual-Security-System (HTEE+QTEE) der HONOR Magic4-Serie basiert auf der Snapdragon 8 Gen 1-Mobilplattform von Qualcomm und bietet verbesserte Sicherheitsanforderungen für wichtige Dienste auf der ganzen Welt. Die HONOR Magic4-Serie ist außerdem mit einem unabhängigen Sicherheitschip ausgestattet, der maximale Sicherheit für Passwörter und biometrische Daten wie Gesichts-IDs und Fingerabdrücke bietet. Die 3D-Tiefenkamera des HONOR Magic4 Pro nutzt zusätzlich 3D-Gesichtserkennungs-Biometrie, um ein Höchstmaß an Sicherheit und Schutz zu bieten.Das HONOR Magic4 Pro ist außerdem mit dem 3D Sonic Sensor Gen 2 von Qualcomm ausgestattet. Mit einem um 77 % größeren Lesebereich für Fingerabdrücke, 1,7 mal mehr biometrischen Datenerfassungen und einer um 40 % höheren Geschwindigkeit im Vergleich zur vorherigen Generation ermöglicht das HONOR Magic4 Pro eine Single-Touch-Authentifizierung mit Schallwellen anstelle von Licht, um den Benutzer zu erkennen und zu schützen.Präsentation der neuen HONOR Watch GS 3 und der HONOR Earbuds 3 ProHONOR hat auch die HONOR Watch GS 3 eingeführt, die von traditionellen mechanischen Uhren inspiriert ist. Dank der Verwendung hochwertiger Materialien wie 316L-Edelstahl strahlt die Uhr Eleganz und Stil aus und ist so konzipiert, dass sie den ganzen Tag bequem getragen werden kann. Sie wiegt nur 44 g und misst 10,5 mm.Die HONOR Watch GS 3 ist mit einem neuen achtkanaligen PPG-Sensormodul (Photoplethysmographie) ausgestattet, das präzise optische Signale erkennt. Zusammen mit der KI-Engine zur Herzfrequenzüberwachung, die mehrere Algorithmen kombiniert, um Geräusche während des Trainings zu unterdrücken, verbessert die HONOR Watch GS 3 die Genauigkeit der Herzfrequenzüberwachungsfunktion erheblich, sodass Benutzer ihre Gesundheit besser überwachen können.[10]Die HONOR Watch GS 3 unterstützt über 100 Trainingsmodi und bietet zudem präzise Funktionen zur Routenverfolgung sowie die Vorteile des integrierten L1/L5-Zweifrequenz-GNSS (Global Navigation Satellite System) beim Laufen, Radfahren oder Wandern im Freien.HONOR hat auch die Einführung der brandneuen HONOR Earbuds 3 Pro angekündigt. Die True Wireless Stereo (TWS) Ohrhörer sind mit dem weltweit ersten koaxialen Dual-Driver-Design mit einem dynamischen Treiber mit einem Durchmesser von 11 mm und einem piezoelektrischen Keramik-Hochtöner ausgestattet, der sowohl satte und feine Klangdetails als auch dröhnende Bässe liefert. Darüber hinaus sind die HONOR Earbuds 3 Pro das erste Flaggschiff unter den kabellosen Stereo-Ohrhörern (TWS), die mit der 5C-Schnellladetechnologie ausgestattet sind.[11]Durch die Reduzierung von Umgebungsgeräuschen auf unterschiedlichen Ebenen bieten die HONOR Earbuds 3 Pro eine hervorragende Klangqualität und Anrufleistung. Dafür sorgt die ausgereifte Technologie für adaptive aktive Geräuschunterdrückung (Adaptive ANC) und verbesserte Konnektivität. Auf diese Weise können Benutzer beim Spielen oder bei Telefonkonferenzen immersive Musik und besten Sound genießen.Farbe, Preise und VerfügbarkeitDarüber hinaus wurde auf der Veranstaltung auch die HONOR X-Serie angekündigt. Nach der Markteinführung in Großbritannien wird das HONOR Magic4 Pro in naher Zukunft in weiteren Märkten erhältlich sein.Produkt Farbe Preis VerfügbarkeitHONOR Magic4 Pro Cyan, Black 949,99 £ Vorbestellung ab dem13. Mai beiHiHonor.com, Drei,Currys, Amazon, Argos und CarphoneWarehouseHONOR X8 Midnight Black, 219,99 £ Erhältlich ab demOcean Blue, Titanium 13. Mai beiSilver HiHonor.com, Currys,Argos, Amazon, undVeryHONOR X7 Midnight Black, 169,99 £ Erhältlich ab demOcean Blue, Titanium 13. Mai beiSilver HiHonor.com, Currys,Argos, Amazon, undVeryHONOR Watch GS 3 Classic Gold, Ocean 209,99 £ Erhältlich ab demBlue 13. Mai beiHihonor.com, Amazonund weitereEinzelhändler werdenhinzugefügtMidnight Black 189,99 £ Erhältlich ab dem13. Mai beiHihonor.comHONOR Earbuds 3 Pro White, Grey 169,99 £ Erhältlich ab dem13. Mai beiHihonor.com, Amazonund weitereEinzelhändler werdenhinzugefügtHONOR Magic4 Pro bietetDas HONOR Magic4 Pro kann ab dem 13. Mai vorbestellt werden, zusammen mit einem speziellen Vorbestellungspaket im Wert von 324 £, das die brandneue HONOR Watch GS 3 Ocean Blue, eine kabellose Ladestation und eine HONOR Magic4 Pro Handyhülle enthält.Das HONOR Magic4 Pro wird im Netz von Three erhältlich sein. Wenn Sie einen unbefristeten 24-Monats-Vertrag mit Three abschließen, können Sie außerdem von dem aktuellen Cashback-Angebot von bis zu 250 £ profitieren.Das HONOR Magic4 Pro wird in Großbritannien ab dem 27. Mai für 949,99 £ erhältlich sein. Erhältlich ist es bei HiHonor.com, Currys, Argos, Amazon und in einer Reihe von günstigen Monatstarifen bei Three und Carphone Warehouse.Informationen zu HONORHONOR ist ein weltweit führender Anbieter von intelligenten Geräten. Das Unternehmen hat es sich zum Ziel gesetzt, eine weltweite, symbolträchtige Technologiemarke zu werden und durch seine leistungsstarken Produkte und Dienstleistungen eine neue intelligente Welt für alle zu schaffen. Mit einem klaren Fokus auf Forschung und Entwicklung engagiert sich das Unternehmen für die Entwicklung von Technologien, die Menschen rund um den Globus befähigen, über sich hinauszuwachsen und ihnen die Freiheit geben, mehr zu erreichen. HONOR bietet eine Reihe von hochwertigen Smartphones, Tablets, Laptops und Wearables für jedes Budget. Das Portfolio an innovativen, hochwertigen und zuverlässigen Produkten ermöglicht es den Menschen, eine bessere Version ihrer selbst zu werden.Weitere Informationen zu HONOR finden Sie im Internet unter www.hihonor.com oder per E-Mail an newsroom@hihonor.comhttp://community.hihonor.com/https://www.facebook.com/honorglobal/ (https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.facebook.com_honorglobal_&d=DwMFaQ&c=qwStF0e4-YFyvjCeML3ehA&r=EtGuRW7LLM5nzwnv-_cZaUjudoo43EcjqaGyuvJ_p7Y&m=l2i3Z1WCUytDhDO9I2iX2dTCr714vYcXBVnbnvocjno&s=SGwKAFmB6A6xIRnrWnEbAzgo91fcey2FHfX9Y8J3O54&e=)https://twitter.com/Honorglobal (https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__twitter.com_Honorglobal&d=DwMFAg&c=qwStF0e4-YFyvjCeML3ehA&r=AUH-JyATnse0bR8BChWzsAd9IRCKBzvs7s57gVnDgnI&m=IRjlVeb32JtGELuQWAoddl2TYBd34hmTyr8BkmSrIjM&s=z6NkDSbQ0MPxuJwYRWb3QCaa5auCIx65St-iTYSD0rY&e=)https://www.instagram.com/honorglobal/ (https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.instagram.com_honorglobal_&d=DwMFAg&c=qwStF0e4-YFyvjCeML3ehA&r=AUH-JyATnse0bR8BChWzsAd9IRCKBzvs7s57gVnDgnI&m=IRjlVeb32JtGELuQWAoddl2TYBd34hmTyr8BkmSrIjM&s=X534ODr1tR9SJg9Ghg7nh-1ZpRlny5BUiEQ8puuZWPs&e=)http://www.youtube.com/c/HonorOfficial[1] Daten von Qualcomm.[2] Durch das runde Design des Bildschirms beträgt die Diagonale des Bildschirms 6,81 Zoll, gemessen als Standardrechteck (das tatsächliche Sichtfeld ist etwas kleiner).[3] Der DCI-P3-Farbraum und HDR10+ sind nur bei den erforderlichen Bildern und Videos verfügbar.[4] Der Bildschirm unterstützt eine maximale Bildwiederholfrequenz von 120 Hz. Die Aktualisierungsrate des Bildschirms kann bei unterschiedlicher Helligkeit, verschiedenen Anwendungsschnittstellen und Spielbildqualität leicht abweichen. Bitte beziehen Sie sich auf die tatsächlichen Erfahrungen.[5] Das HONOR Magic4 Pro ist gemäß der IEC-Norm 60529 nach IP68 für Spritz-, Wasser- und Staubschutz eingestuft und wurde unter kontrollierten Laborbedingungen getestet. Spritz-, Wasser- und Staubschutz sind keine dauerhaften Bedingungen, und die Widerstandsfähigkeit kann bei normalem Gebrauch mit der Zeit abnehmen. Laden Sie das Telefon nicht, wenn es nass ist oder sich in feuchter Umgebung befindet. Hinweise zur Reinigung und Trocknung finden Sie in der Bedienungsanleitung. Das Eintauchen in Flüssigkeiten und die daraus resultierenden Schäden sind nicht von der Garantie abgedeckt. Die Schutzart IP68 bedeutet, dass das Gerät unter bestimmten Testbedingungen bis zu 30 Minuten lang gegen das Eindringen von stehendem Wasser bei einer Tiefe von bis zu 1,5 Metern geschützt ist, wobei der Temperaturunterschied zwischen Wasser und Gerät nicht mehr als 5 °C beträgt.[6] 122° ist eine Spezifikation der Kamera. Nach der Verformungskorrektur ist der Weitwinkelkoeffizient der Fotos etwas kleiner als dieser Wert.[7] Die typische Akkukapazität beträgt 4600 mAh, die Nennkapazität liegt bei 4500 mAh.[8] Die tatsächliche Ladeleistung ändert sich je nach Szenario auf intelligente Weise, bitte beachten Sie die tatsächliche Situation.[9] Die maximal unterstützte kabelgebundene Ladeleistung beträgt 100 W mit dem HONOR 100 W Wireless SuperCharge Stand und Adapter. Und die maximale kabellose Ladeleistung beträgt 100 W mit einem 135-W-Ladeadapter. Der Posteingangsadapter ist ein 100 W-Ladeadapter, der maximal 80 W drahtlose Leistung unterstützt. Die Ladedaten stammen aus HONOR-Labortests, die bei einer Temperatur von 25 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 45 % - 80 % durchgeführt wurden, da das Telefon mit dem Original-Ladegerät und -Kabel bei 3 % bei abschaltetem Bildschirm geladen wurde. Die tatsächlichen Daten können aufgrund von Unterschieden bei einzelnen Produkten, Softwareversionen, Anwendungsbedingungen und Umweltfaktoren variieren. Alle Angaben sind vorbehaltlich der tatsächlichen Nutzung. 100W Wilress SuperCharge Stand und Ladeadapter müssen separat erworben werden und sind je nach Land unterschiedlich verfügbar.[10] Dieses Produkt hat keine therapeutische Funktion. Die gemessenen Daten und Ergebnisse dienen nur als Referenz und nicht als Grundlage für eine Diagnose oder medizinische Behandlung.[11] Es handelt sich um die weltweit ersten TWS-Ohrhörer mit 5C-Schnellladefunktion mit einem maximalen Spitzenladestrom von bis zu 210 mA und einer Akkukapazität von 42 mAh.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1816595/image_1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1816596/image_2.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1816597/3.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1816598/4.jpgPressekontakt:Amy,chennannan@hihonor.comOriginal-Content von: honor, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/118003/5223893