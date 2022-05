The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 16.05.2022

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 16.05.2022



ISIN Name

NO0010593544 INSR ASA NK-,8

SE0000472268 ADDNODE GROUP AB SK 12,-

CA31431T1003 FEEL FOODS LTD.

CA64804X1015 NEW PLACER DOME GOLD C.

CA86330Y1051 STRIA LITHIUM

US46071F1030 INTERSECT ENT DL-,001

