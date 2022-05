Computernutzung und Vernetzung überall

Quanta Cloud Technology (QCT), ein führender Anbieter von Hardwarelösungen für Rechenzentren, gab heute Einzelheiten zu seiner Teilnahme am Big 5G Event 2022 bekannt, das vom 16. bis 18. Mai vor Ort im Austin Convention Center in Austin (Texas/USA) stattfindet. QCT wird auf der Messe an Stand 300 Vorführungen zur 5G-Infrastruktur und zu 5G-Lösungen für öffentliche und private Netzwerke präsentieren und aktuelle Erkenntnisse liefern.

Um den ständig wachsenden Rechen- und Netzwerkbedarf am Telco-Edge zu unterstützen, stellt QCT die neuesten Produkte und Lösungen seiner Produktreihe QuantaEdge vor, deren Herzstück Intel Xeon-SP- und Xeon-D-Prozessoren sind. Sie umfassen netzbetreibertaugliche, cloud-native 5G-Systeme, Edge-Server und Funkeinheiten, die maximale Einsatzflexibilität bieten.

Zu den Highlights der Produktvorführungen von QCT zählen:

QuantaEdge EGD33B-WT Hierbei handelt es sich um einen Edge-Server der nächsten Generation für die Mastmontage im Außenbereich, der für vRAN/MEC-Einsatzszenarien entwickelt wurde und sich durch eine wegweisende thermische Auslegung, eine erhöhte Portdichte und einen erweiterten Speicher in einem kompakten Gehäuse auszeichnet. Durch seine Bookshelf-Bauweise unterstützt er bis zu 6 DUs auf einem einzigen Mast mit integrierten IO- und Verwaltungsfunktionen.

QCT OmniPOD Diese Lösung besteht aus dem Kernnetz OmniCore, dem Zugangsnetz OmniRAN sowie dem Netzwerkverwaltungssystem OmniView. Sie entspricht verschiedenen internationalen Telekommunikationsstandards und bietet zudem eine höhere Bandbreite und anpassbare Datenübertragungsraten. Darüber hinaus unterstützt sie verschiedene Anwendungen in den Bereichen intelligente Fertigung, Gesundheitswesen und Städte. Komplett-Produktlinie, die Kernnetz, RAN und Verwaltung umfasst 5G-Bereitstellungsoptionen für mittelgroße/große Unternehmen und Unternehmen mit einem oder mehreren Standorten, die auf spezifische Anforderungen zugeschnitten werden können

Einsatzmöglichkeiten und Vorführungen von SmartX 5G Erfahren Sie aus erster Hand, wie die 5G-Komplettlösungen von QCT in Zusammenarbeit mit dem branchenführenden Partnerökosystem intelligente Fertigung, Sicherheit, Automatisierung und Qualitätskontrolle durch die Integration von Augmented-Reality- und KI-Technologien in den täglichen Geschäftsbetrieb ermöglichen.

Die Experten von QCT werden am Stand 300 zur Verfügung stehen und über ihre Entwicklungen und Bereitstellungen im 5G-Bereich für mehrere kundenseitige POCs in Industriezweigen wie Fertigung, Landwirtschaft und Unterhaltung informieren. Weitere Informationen finden Sie unter: https://go.qct.io/telco/join-qct-at-the-big-5g-event-2022/

Über Quanta Cloud Technology (QCT)

Quanta Cloud Technology (QCT) ist ein globaler Lösungsanbieter für Datacenter. Wir verbinden die Effizienz von Hyperscale-Hardware mit Infrastruktur-Software von namhaften Herstellern, um den An- und Herausforderungen künftiger Datacenter-Generationen gerecht zu werden. Zu den Kunden von QCT zählen Cloud Service Provider, Telekommunikationsanbieter sowie Betreiber von Public, Hybrid und Private Clouds.

Die Produktlinien umfassen hyperkonvergente und softwaredefinierte Lösungen für Rechenzentren sowie Server, Speicher, Switches und integrierte Racks mit einem Ökosystem aus Hardwarekomponenten und Softwarepartnern. QCT entwickelt, produziert, integriert und wartet seine Lösungen über ein eigenes weltumspannendes Netzwerk. Die Muttergesellschaft von QCT ist Quanta Computer Inc., ein im Fortune Global 500 vertretenes Unternehmen. www.QCT.io

