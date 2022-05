Leitender AMHR2-Agonist zeigt hohe spezifische Aktivität in biologischen Assays und erwünschtes pharmakokinetisches Profil in präklinischen Tierstudien

Celmatix Inc., ein Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Biologie der Eierstöcke konzentriert, gab heute die Identifizierung eines neuartigen AMHR2-Agonisten bekannt, der in mehreren therapeutisch relevanten präklinischen Tests eine solide biologische Aktivität und ein pharmakokinetisches Profil gezeigt hat, das dem gewünschten Produktprofil für ein injizierbares Medikament entspricht. Das Programm, das aus der jahrzehntelangen Fokussierung von Celmatix auf die Identifizierung neuartiger Biomarker und Wirkstofftargets für die Frauengesundheit hervorging, sieht als erste klinische Indikation die Verhinderung der vorzeitigen Menopause bei Frauen vor, die sich einer Chemotherapie unterziehen. Der Verlust der Eierstockfunktion und die Menopause werden mit jedem Monat, den eine Frau eine Chemotherapie erhält, um etwa 1,5 Jahre beschleunigt.

"Demografisch gesehen ist die Menopause ein relativ neues Phänomen, das auf medizinische Durchbrüche zurückzuführen ist, die es Frauen ermöglichen, ihre Eierstockfunktion normal zu überleben", bemerkte Dr. Piraye Yurttas Beim, Gründer und CEO von Celmatix. "Vor einem Jahrhundert lag die durchschnittliche Lebenserwartung von Frauen weltweit bei unter 50 Jahren, sodass die meisten Frauen nicht lange genug lebten, um die Menopause zu erleben. Heute ist die Menopause der wichtigste Beschleuniger für altersbedingte Erkrankungen wie Osteoporose und Herzerkrankungen bei Frauen. Das Risiko, bis zum Alter von 70 Jahren an mehreren dieser chronischen Krankheiten zu erkranken, steigt bei Frauen, die den vorzeitigen Verlust der Eierstockfunktion und die Menopause erleben, um 300 %. Wir bei Celmatix haben es uns zur Aufgabe gemacht, Frauen dabei zu helfen, ihre Gesundheit zu maximieren, indem wir die Funktion der Eierstöcke optimieren und verlängern. Unser Team arbeitet seit über einem Jahrzehnt daran, die molekularen Ursachen für die Gesundheit der Eierstöcke und damit zusammenhängende Erkrankungen wie Unfruchtbarkeit, das polyzystische Ovarialsyndrom (PCOS) und Endometriose aufzudecken. Durch diese Arbeit wurde uns klar, dass das Anti-Müller-Hormon (AMH), der natürliche Ligand von AMHR2, ein grundlegender Regulator der Eierstockfunktion ist, ähnlich wie Östrogen. Im Gegensatz zu Östrogen kann AMH jedoch nicht aus natürlichen Quellen wie Urin gereinigt oder chemisch synthetisiert werden, und frühere Versuche, rekombinante AMH-Analoga mit hoher spezifischer Aktivität oder pharmakokinetischer Stabilität herzustellen, die für therapeutische Anwendungen erforderlich sind, scheiterten."

"Eines der Dinge, die mich als Medikamentenentwickler zu Celmatix geführt haben, war das Potenzial des AMHR2-Agonisten-Programms, einen erheblichen unerfüllten Bedarf im Bereich der Frauengesundheit zu decken", erklärte Dr. Stephen Palmer, Chief Scientific Officer von Celmatix. "Mir war klar, dass das AMHR2-Agonisten-Programm von Celmatix auf dem besten Weg ist, ein Durchbruch des 21. Jahrhunderts zu werden, vergleichbar mit der Entwicklung der Antibabypille und der IVF-Medikamente im letzten Jahrhundert. Unsere Leitindikation ist die durch Chemotherapie induzierte Ovarialinsuffizienz (CIOF), aber wir glauben, dass ein AMHR2-Agonist auch für ein breites Spektrum von Indikationen im Bereich der Frauengesundheit eingesetzt werden kann. Unsere Ergebnisse zeigen, dass unser leitendes AMH-Analogon die gewünschten pharmakokinetischen In-vivo-Parameter aufweist und die gewünschten zellulären Signalereignisse in traditionellen Ovarialfollikeltests sowie die Regression der Müllerschen Gänge in Ex-vivo-Urogenitalkamm-Kultursystemen verursacht. Der Nachweis einer hohen spezifischen Aktivität sowohl in unserem Zielgewebe (dem Eierstock) als auch in dem am besten etablierten Assay für die AMH-Funktion gibt uns die Zuversicht, dieses Programm in Richtung Klinik voranzutreiben."

Diese Bekanntgabe folgt unmittelbar auf das Erreichen des dritten Meilensteins in der fünfjährigen Multi-Target-Allianz von Celmatix mit Evotec im Januar. Der Meilenstein wurde dadurch ausgelöst, dass Evotec und die Bayer AG ein Wirkstoffprogramm, das sich auf ein neuartiges, von Celmatix identifiziertes Wirkstofftarget konzentriert, bis zur Hit-Identifizierung vorantreiben.

Celmatix Inc. ist ein präklinisches Biotech-Unternehmen für Frauengesundheit, das sich ausschließlich auf die Biologie der Eierstöcke konzentriert. Mit einem führenden "Pipeline-in-a-Pill"-Programm für AMHR2-Agonisten, das sich auf die Alterung der Eierstöcke konzentriert, und Kooperationen in den Bereichen PCOS und nicht-hormonelle Empfängnisverhütung mit führenden Unternehmen der Branche geht Celmatix Bereiche mit hohem ungedecktem Bedarf an, indem es die nächste Generation von Interventionen entwickelt und bahnbrechende Fortschritte bei der Gesundheit der Eierstöcke erzielt. Die firmeneigene multi-omische Plattform von Celmatix für die Gesundheit der Eierstöcke, die weltweit größte ihrer Art, ist die Grundlage für die neuartige Pipeline des Unternehmens an erstklassigen Therapien. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.celmatix.com

