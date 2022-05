Wenn es Nvidia in den letzten Wochen an einem nicht mangelte, dann war das Gegenwind an den Börsen. Eine sinkende Nachfrage im Kerngeschäft mit Grafikkarten sowie die allgemeine Schwäche im Tech-Sektor legten dem Konzern ordentlich zu, welcher letztlich um rund 40 Prozent seit Jahresbeginn abwertete.Momentan scheint es aber ganz dezente Zeichen der Hoffnung zu geben. Etwa mit Blick auf die Kryptowährungen, die sich kürzlich noch mehr oder weniger im freien Fall befanden. Am Wochenende konnten einige davon sich wieder etwas stabilisieren. Der Bitcoin als ...

