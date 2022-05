Beef zwischen den Löwen, eine Persönlichkeitsanalyse von Ralf Dümmel und Judith Williams im Baustellenfieber: Hier findest du die Zusammenfassung von Folge 7 der "Höhle der Löwen". Auch in dieser Woche wurden in der "Höhle der Löwen" wieder einige Deals geschlossen. Und während die Sendung mit einem süßen Produkt anfing, war die Stimmung bei Georg Kofler am Ende ziemlich säuerlich. Wir haben die wichtigsten Infos zu allen Pitches der Sendung. Mehr zum Thema Maschmeyer-Memes und Pausenwitze: Das sind die Running Gags von DHDL DHDL: Das musst du...

Den vollständigen Artikel lesen ...