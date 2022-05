Jüngste Studie über computergesteuertes Intranasalspray-Protokoll zur verbesserten therapeutischen Penetration mit Auswirkungen auf effektive Behandlungen von COVID-19, Rhinitis und Sinusitis nachgewiesen

Xlear verkündete heute eine neue Partnerschaft mit Dr. Ferrer BioPharma (DFBP), die das Nasenspray von Xlear zum ersten Nasenspray macht, das die GentleMist-Düse einsetzt eine Nasenspray-Technologie der nächsten Generation, die laut Forschung eine bessere Verteilung und Abdeckung des Wirkstoffs und ein besseres Anwendererlebnis möglich macht.

Studien zur Nasenreinigung haben ergeben, dass die Spülung der Nase und der Nasenhöhle wichtige Faktoren für die Verbesserung von Gesundheit und Wohlbefinden sind. Aus zahlreichen klinischen Studien und Laboruntersuchungen geht hervor, dass die Nasenhygiene ein wichtiges Hilfsmittel ist, um Schnupfen sowie eine Reihe von bakteriellen und viralen Infektionen zu bekämpfen.

Neue Forschungsergebnisse, veröffentlicht von der European Society of Medicine, zeigen, dass die GentleMist-Düse eine gleichmäßigere und vollständigere Verteilung des Nasensprays in der Nase und der Nasenhöhle erzielt. Darüber hinaus ergab die Studie, dass die neue Düse sanfter ist und das Benutzererlebnis gegenüber herkömmlichen Nasensprühtechnologien deutlich verbessert. Klicken Sie hier, um die komplette Studie zu lesen: Bewertung der Patientenerfahrung für ein computergesteuertes Intranasalspray-Protokoll zur Verbesserung der therapeutischen Penetration: Implikationen für wirksame Behandlungen von COVID-19, Rhinitis und Sinusitis Medical Research Archives (esmed.org)

In der Vergangenheit hatten Nasensprays nur ein Standardmuster, bei dem das Spray in der Sprührichtung gerade nach oben in die Atemwege schießt. Die neue Düse ist sehr sanft, und das Spray wird in einem Wirbel-/Whirlpoolmuster appliziert. Für Xlear und seine Kunden ist dies äußerst wichtig und vorteilhaft, da die Xlear-Mischung (Kochsalzlösung, Xylitol und Grapefruitkernextrakt) dadurch viel effektiver und vollständiger in der Nase und der Nasenhöhle verteilt werden kann.

"Millionen von Menschen nutzen seit über zwanzig Jahren unser Nasenspray und profitieren davon, und wir freuen uns sehr, dass wir ihnen diese neue Technologie zugänglich machen können, wodurch sich ihre Anwendungserfahrung verbessert. Wir wissen, dass, wenn das morgendliche und abendliche Naseputzen unangenehm ist, reizt oder auch nur im Geringsten schmerzt, die Menschen ihre Nase nicht so oft putzen werden, dass es einen Unterschied macht. Würde es uns jedes Mal wehtun, wenn wir uns die Hände waschen... oder die Zähne putzen, würden wir auch das nicht oft genug tun. Doch genau wie das Händewaschen, Duschen und Zähneputzen ist auch das Nasenspülen ein weiterer Schutz, der uns sauber und gesund hält... und uns den ganzen Tag über besser atmen lässt", so Nate Jones, CEO von Xlear.

Xlear dient nicht dazu, Krankheiten zu diagnostizieren, zu behandeln, zu heilen oder zu verhindern.

Über Xlear

Das Unternehmen Xlear, Inc. wurde im Jahr 2000 gegründet und ist als führender Hersteller von natürlichen, proaktiven Gesundheitsprodukten mit Xylitol bekannt. Xlear hat sich verpflichtet, den Verbrauchern Produkte von höchster Qualität bereitzustellen und zugleich medizinische und zahnmedizinische Fachkräfte sowie deren Patienten darüber aufzuklären, wie die Verwendung von Xylitol anstelle von Zucker den Menschen helfen kann, ein gesünderes und glücklicheres Leben zu führen. Xlear wird unterstützt durch ein Team von Ärzten, Zahnhygienikern und Wissenschaftlern, die sich durch kontinuierliche klinische Forschung für die Verwendung und die Vorteile von Xylitol einsetzen. Xlear, Inc. bietet Xlear Nasal Spray an, eine preisgekrönte, patentierte Lösung aus Kochsalz und Xylitol für die Nase; eine komplette Reihe von Mundgesundheitsprodukten, die unter dem Spry Dental Defense System angeboten werden; und Lite&Sweet, ein Xylitol- und Erythritol-Süßstoff, der als Zuckerersatz beim Kochen, Backen und für den allgemeinen Verbrauch eingesetzt wird. Für weitere Informationen gehen Sie auf www.xlear.com.

Über Dr. Ferrer BioPharma

Dr. Ferrer BioPharma sind die Innovationsführer bei intranasalen Medikamenten zur Behandlung von Husten, Erkältungen, Grippe und Allergien. Dr. Ferrer BioPharma setzt fortschrittliche Nanopartikeltechnologie ein, um qualitativ hochwertige, evidenzbasierte, verbraucherorientierte und von Ärzten erfundene Produkte in den Markt einzuführen. Die Mission lautet, dem Markt evidenzbasierte Therapien bereitzustellen, die neue Ideen mit bewährten Konzepten verbinden, um den Menschen zu helfen. Dr. Ferrer Biopharma entwickelt intranasale Behandlungen der Spitzenklasse, die den Menschen dabei helfen, besser zu atmen von den Molekülen bis zur Bereitstellung wirksamer Therapien für die von uns betreuten Bevölkerungsgruppen. Für weitere Informationen gehen Sie auf www.drferrerbiopharma.com.

