Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse können ernsthafte Konsequenzen für die Patienten nach sich ziehen und sind schwierig zu diagnostizieren. Eine frühzeitige Erkennung ist für die Überlebenschance des Patienten entscheidend. In Europa sterben heutzutage mehr als 90 Prozent der Pankreaskrebspatienten innerhalb der ersten fünf Jahre nach der Diagnose. Die Medi-Globe Group, ein führendes internationales MedTech-Unternehmen mit Sitz in Achenmühle (Bayern), wird in Zusammenarbeit mit dem französischen Institut Hospitalo-Universitaire (IHU) Strasbourg die weltweit erste KI-Software zur Entdeckung von Pankreaserkrankungen im Rahmen von endoskopischen Ultraschalluntersuchungen (EUS) entwickeln. Die Schlüsseltechnologie hierbei ist die künstliche Intelligenz. Im Rahmen von umfassenden klinischen Studien vor der Markteinführung wird die KI-Software nun klinischen Tests an Patienten unterzogen, den sogenannten First-in-Human-Anwendungen.

The new AI software has the potential to revolutionize the diagnosis of pancreatic diseases. Photo: Medi-Globe Group

"Die neue Software verfügt über das Potenzial, die Diagnose einer Pankreaserkrankung und vor allem die Diagnose von Pankreaskrebs zu revolutionieren. Dies wäre ein enormer Gewinn für die Gesellschaft insgesamt und ein bedeutender Meilenstein für die Medizin und Medizintechnologie", so Prof. Dr. Leonardo Sosa Valencia, einer der weltweit führenden Gastroenterologen und ein Top-Experte in der Erkennung von Pankreaserkrankungen.

Die KI-Software vereint die klinische Erfahrung der weltweit erfahrensten Gastroenterologen. Sie bündelt das Wissen zahlloser endoskopischer Ultraschalluntersuchungen (EUS) der Bauchspeicheldrüse in Form eines Algorithmus und transformiert dies in endoskopische Ultraschalluntersuchungen. Das Expertenwissen wird eingesetzt, um ein neuronales Netzwerk gemäß der Deep-Learning-Methode zu trainieren. Für die Diagnose ist es von zentraler Bedeutung, die krankhaft veränderten Areale in der Bauchspeicheldrüse bereits im Anfangsstadium zu erkennen, sodass durch eine Feinnadelbiopsie Gewebeproben für weitere Analysen mit größter Sorgfalt entnommen werden können und als Grundlage für anschließende Therapieentscheidungen dienen.

"Mithilfe der KI-Software werden wir in Zukunft in der Lage sein, den Gastroenterologen einen virtuellen Experten zur Verfügung zu stellen und ihnen die Möglichkeit bieten, die Diagnostik zur Therapiebestimmung erheblich zu verbessern. Bei den ersten klinischen Anwendungen wurden bereits sehr gute Ergebnisse erzielt. Kleine Läsionen konnten selbst bei komplexen Fällen entdeckt werden. Dies macht den behandelnden Ärzten und vor allem den Patienten mittelfristig große Hoffnung auf eine Verbesserung der Patientenpflege", so Dr. Markus Schönberger, Director of Business Development der Medi-Globe Group.

Weitere Informationen über die Medi-Globe Group finden Sie unter https://medi-globe-group.com/

