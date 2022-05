BioNTech Aktie - EINSTEIGEN - für den risikobewussten Anleger. Der Platow Brief sieht bei der Mainzer BioNTech SE (ISIN: US09075V1026) Chancen die Risiken überwiegen - volle Kassen, bereits aktuell 20 klinische Studien für "Nachfolge-"Produkte des Blockbusters Comirnaty. Noch Umsätze aus dem Covid-Impfstoff über Jahre in Verbindung mit einem aktuell äussert niedrigen KGV. Viele Gründe aus dem aktuellen Platow Brief. Und daraus eine klare Handlungsempfehlung im Platow Brief für risikobewusste Anleger: Biontech - Kalkulierbares Risiko Der Hype um Biontech ist zuletzt mächtig abgeflacht. Vom Allzeithoch ...

