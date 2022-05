DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

TRUMPF - Der deutsche Mittelständler Trumpf zählt als Laserspezialist zu den internationalen Markt- und Technologieführern. Die Elektronik-Tochter Hüttinger ist dabei einer der Erfolgsgaranten. Das Freiburger Unternehmen baut Hightech-Generatoren - die Stromquellen für Trumpfs Laser. "Unsexy graue Kisten", nennt sie Rafal Bugyi, seit zwei Jahren Chef von Trumpf Hüttinger. Doch ohne die Prozessstromversorgung dieser grauen Kisten könnten die neuesten Generationen Prozessorchips nicht beschichtet werden. Plasmabasierte Oberflächenbeschichtungen und elektrothermische Erwärmungsaufgaben (Induktion) sind die Domäne des Unternehmens. "Im laufenden Geschäftsjahr werden wir wiederum bei einem Wachstum von über 25 Prozent deutlich über 300 Millionen Euro umsetzen", sagte Bugyi. (Handelsblatt)

GRENKE - Die Grenke AG erwirbt die von Firmengründer Wolfgang Grenke indirekt gehaltenen Franchisefirmen in den USA und Singapur. Wie die Börsen-Zeitung im Nachgang an eine Kapitalmarktveranstaltung des SDAX-Unternehmens erfahren hat, soll hierzu "in den nächsten Tagen" Vollzug gemeldet werden. Damit startet der Leasingspezialist mit dem angekündigten Aufkauf der insgesamt 16 Franchisefirmen, die Grenke bereits konsolidiert hat. Verkäufer ist die CTP Handels- und Beteiligungs GmbH, die lange Jahre zur Zwischenfinanzierung der Franchisefirmen der Grenke AG gedient hatte. (Börsen-Zeitung)

OQ CHEMICALS - Die deutsche Chemiefirma OQ Chemicals steht Finanzkreisen zufolge vor einem milliardenschweren Verkauf. Die staatliche Ölgesellschaft des Omans will als Eigentümer in den kommenden Tagen entsprechende Informationsprospekte zur Tochtergesellschaft verschicken. Oman Oil Company hofft bei einem Verkauf auf eine Bewertung von mehr als 2,5 Milliarden Euro, wie mehrere mit der Transaktion vertraute Personen sagten. In Finanzkreisen werden vor allem Investoren wie Apollo, Bain, Cinven, Lone Star, Platinum und SK Capital als mögliche Bieter für den Chemiekonzern gehandelt. Ein Käufer könnte die Gelegenheit nutzen, um einen globalen Großanbieter in der Oxo-Chemie zu formen (Handelsblatt)

NORDERLAND GRUPPE / ENERCITY - Der norddeutsche Windanlageninvestor Norderland-Gruppe verkauft ein Portfolio von 60 Onshore-Windparks im Milliardenwert an den Windkraftbetreiber Enercity Erneuerbare. Das Unternehmen ist eine Tochter des kommunalen Energiekonzerns Enercity aus Hannover - einer der fünf größten Ökostromanbieter in Deutschland. Voraussichtlich wird der Vertrag am heutigen Dienstag unterzeichnet. Das wird aus Finanzkreisen bestätigt. Mit einem Transaktionswert, den Fachleute beim marktüblichen Kaufpreis von 2,5 Millionen bis 3 Millionen Euro pro Megawatt auf insgesamt rund 1 Milliarde Euro schätzen, handelt es sich bei dem Deal um eine der bislang größten Transaktionen im Bereich Onshore-Windparks in Deutschland. (Börsen-Zeitung)

OTTOBOCK - Der Prothesenhersteller Ottobock sieht mit der Umstellung der Rechnungslegung auf den internationalen IFRS-Standard nach eigenen Angaben einen weiteren wichtigen Meilenstein auf dem Weg an die Börse erreicht. Der Gang an den Kapitalmarkt könnte für das familiendominierte Unternehmen aus Duderstadt im Verlauf der zweiten Jahreshälfte folgen. Sicher ist das in Anbetracht des Russland-Ukraine-Kriegs, der für zusätzliche Unsicherheiten am Kapitalmarkt sorgt, aber noch nicht. (Börsen-Zeitung)

