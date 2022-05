Der Start in die neue Börsenwoche ist der Aktie des britischen Energieriesen BP gelungen. Dadurch ist auch der Auftakt des Neulings im Langfristigen Musterdepot (mehr dazu lesen Sie hier) bisher durchaus als positiv zu bewerten. Unterstützung erhielten die Papiere dabei von den Ölpreisen, die am Montag zugelegt haben. Zuletzt kostete ein Barrel der Nordseesorte Brent 112,13 US-Dollar. Das waren 65 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um ...

