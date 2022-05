DGAP-News: NEXR Technologies SE / Schlagwort(e): Kooperation/Produkteinführung

NeXR Technologies SE und ROSE Bikes stellen innovativen Bodyscanner zur Ermittlung der optimalen Bike-Rahmengröße vor (News mit Zusatzmaterial)



17.05.2022 / 07:30

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





NeXR Technologies SE und ROSE Bikes stellen innovativen Bodyscanner zur Ermittlung der optimalen Bike-Rahmengröße vor



Berlin, 17. Mai 2022

Die NeXR Technologies SE (XETRA: NXR) hat auf der Eröffnung der Bike- und Service-Welt von ROSE Bikes in Köln eine weitere Anwendung ihrer innovativen Scanner-Technologie präsentiert. Die beiden Unternehmen entwickelten in Kooperation den 3D Instagraph Fusion III Bodyscanner von NeXR Technologies zur individuellen Vermessung für den Bike-Markt weiter. Gemeinsam mit dem deutschen Fahrradhersteller und Omnichannel-Händler erweiterte NeXR seine Scanning-Technologie so, dass diese gemäß individueller Körpermaße die optimale Rahmengröße und ideale Einstellung von Lifestyle- und Performance-Bikes für Kunden berechnet.

Im Kölner Flagshipstore können sich ROSE Bikes-Kunden sekundenschnell und berührungsfrei durch Einscannen in dem Fusion III Bodyscanner vermessen lassen. Der so entstandene Avatar, ein lebensechtes digitales Ebenbild mit exakten Körpermaßen, ermöglicht den Kunden, die optimale Größe und Einstellungen ihres Fahrrads auszuwählen. Gleichzeitig vereinfachen die Avatare künftige Käufe von Fahrrädern. Damit heben NeXR Technologies und ROSE Bikes die Beratung im Fahrrad-Einzelhandel mit der Avatar-basierten Ermittlung von Rahmengrößen auf ein neues Service-Level.

Die von NeXR Technologies selbst entwickelte Hard- und Software ist durch die modulare Architektur technisch in der Lage, weitere Add-ons in die Messung zu integrieren, beispielsweise einen zusätzlichen Wiege- und damit einhergenden Körperanalysevorgang für die präzisere Auswertung von Trainingsfortschritten oder die Verbindung mit einem Online-Shop zur passgenauen Auswahl von Fahrradbekleidung.

Markus Peuler, Geschäftsführender Direktor der NeXR Technologies SE: "In der Zusammenarbeit mit ROSE Bikes haben wir erfolgreich einen weiteren Anwendungsfall unserer Avatar.Cloud auf den Markt gebracht. Dabei ersetzen und standardisieren wir die manuelle Vermessung zur Bestimmung der Rahmengröße. Gleichzeitig verbessern wir die Kundenerfahrung spürbar, da der Vorgang schnell und berührungslos erfolgt. Unsere Technologie macht Hunderte von Messprozessen deutlich genauer, schneller und komfortabler und beweist damit einmal mehr das Skalierungspotenzial unserer Lösung im Online- und stationären Handel."

Tim Böker, Director Retail Rose Bikes, erklärt: "Wir verfolgen unablässig neue Wege und suchen immer wieder neue Sparringspartner, um unsere Wachstumsziele unter anderem durch die Vereinfachung von Kaufprozessen und Verbesserung der Customer Experience zu erreichen. NeXR Technologies hat uns mit ihrer Technologie zur Bestimmung der optimalen Rahmengröße überzeugt. 100 Messpunkte gegenüber zwölf bei der manuellen Messung bieten uns ganz neue Möglichkeiten, um unsere Bikes perfekt an die Bedürfnisse unserer Kunden anzupassen. Wir sind gespannt auf die Reaktionen unserer Kunden und planen, die Vermessungsstationen in weiteren Stores auszurollen."



Über NeXR Technologies

NeXR Technologies SE ist ein börsennotiertes Unternehmen (XETRA: NXR) mit Sitz in Berlin, das B2B-Lösungen für die virtuelle Wirtschaft unter Einsatz von Extended Reality (XR) Technologien anbietet. Im Mittelpunkt seines Portfolios stehen die Erstellung fotorealistischer 3D-Avatare, Virtual-Body-Measurement, Virtual-Fitting, Motion-Capture und Virtual-Reality-Lösungen. Dabei entwickelt NeXR zwei unterschiedliche Plattformen, die Avatare - so genannte digitale Zwillinge - in Cloud-Lösungen integrieren: Die Avatar.Cloud bietet Avatare mit präzisen Body-Measurement- und Imaging-Lösungen in virtuellen Umkleidekabinen und im Fitness-Tracking. Event.Cloud integriert durch die Unreal Engine Avatare und Green Screen Capturing in virtuellen Bühnen und Umgebungen. Diese hybriden technologischen Lösungen werden von unserem Motion-Capture- und Virtual-Production-Studio entwickelt und live bereitgestellt. So kann NeXR Technologies vollständig immersive und interaktive Events wie virtuelle Konzerte, virtuelle Keynotes und virtuelle Bildungsformate realisieren, die sowohl in der virtuellen Realität als auch auf virtuellen Produktionsplattformen wie Twitch, TikTok und Youtube, live! gestreamt werden können.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.nexr-technologies.com.

Über ROSE Bikes

Rose Bikes ist eine kundenzentrierte Fahrradmarke aus Bocholt (NRW), die sich zur Aufgabe macht, Menschen einzigartige Bike-Abenteuer zu ermöglichen. Der Fokus des 480 Mitarbeiter starken Familienunternehmens liegt auf eigenen, hochwertigen Mobilitäts- und Performance-Radprodukten, die am Firmensitz entwickelt, montiert und europaweit vertrieben werden. Das mehrfach prämierte Unternehmen ist führend im Omnichannel-Handel und verbindet Online- und Offline-Touchpoints in Sachen Kuration, Beratung und Service. Das breite Produkt- und Serviceangebot ist online und stationär in den ROSE Stores in Deutschland von Bocholt über Köln und Berlin bis München sowie in der Schweiz am Zürichsee und in zahlreichen Kooperationsgeschäften erlebbar.?



Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

NeXR Technologies SE

Sven Pauly, CROSS ALLIANCE communication GmbH

sp@crossalliance.de

www.crossalliance.de

Telefon: +49 (0) 89 125 09 03-31

17.05.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de