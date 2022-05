Zahlreiche Neobanken kämpfen um die Gunst der Kunden. Doch gerade mal ein Bruchteil davon verdient bisher Geld. Eine Studie hat jetzt gezeigt, welche fünf Faktoren viele der Challenger-Banken am Erfolg hindern - und vieles davon passt auch gut auf deutsche Institute. Es gibt sowohl in Deutschland als auch weltweit eine wachsende Zahl an Neobanken, die mit einer Vielzahl an meist App-basierten Services um Nutzer:innen werben und gerade bei technikaffinen Kund:innen gut ankommen. Doch eine Studie der Unternehmensberatung Simon Kucher hat jetzt gezeigt, dass gerade mal 2 der 25 größten Neobanken weltweit profitabel arbeiten. Dass so viele nicht kostendeckend ...

Den vollständigen Artikel lesen ...