Der deutsche Leitindex hat die neue Handelswoche mit Verlusten begonnen. Allerdings fielen die Ausschläge gering aus. Kurzzeitig lag der DAX sogar ein paar Pünktchen im Plus. Am Ende schloss er bei 13.964 Zählern. Das ist ein Minus von knapp 0,5 Prozent. Marktidee: Bayer Bayer hat sich zuletzt in einem Spannungsfeld zwischen starken Geschäftszahlen und Problemen beim Thema Glyphosat bewegt. Die Aktie hatte am 13. April ein Zwei-Jahres-Hoch markiert. Im Anschluss kam es zu einem deutlichen Rücksetzer. Seit einigen Tagen sind allerdings die Bullen wieder am Ruder. Der Kurs stieg über mehrere wichtige technische Marken. Damit ergeben sich zunächst vier neue Kursziele.