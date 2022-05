(shareribs.com) London 17.05.2022 - Die Ölpreise eigen sich am frühen Dienstag etwas leichter. Brent- und WTI-Rohöl bewegen sich nahezu auf identischem Niveau. Die Energy Information Administration erwartet eine Rekordförderung in den USA. Für Brent- und WTI-Rohöl geht es am frühen Dienstagmorgen leicht nach unten. Gleichzeitig bleiben die Notierungen auf einem hohen Niveau. Bei den Marktteilnehmern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...