DAIMLER TRUCK hat im ersten Quartal den Umsatz stärker erhöht als erwartet. In den ersten drei Monaten kletterte der Umsatz um 17 % auf 10,551 Mrd. Euro. Für das Gesamtjahr zeigte sich der Nutzfahrzeughersteller trotz der Unsicherheiten optimistischer: Sowohl beim Umsatz als auch beim operativen Ergebnis will das Unternehmen besser abschneiden als bisher in Aussicht gestellt. Vor allem auf Grund verbesserter Preisdurchsetzung und Wechselkurseffekte wird nun mit einem Umsatz zwischen 48 Mrd. bis 50 Mrd. Euro erwartet. Bisher lag die Spanne bei 45,5 Mrd. bis 47,5 Mrd. Euro. Die bereinigte Umsatzrendite für das Industriegeschäft wird weiter bei 7 bis 9 % und damit über dem Vorjahreswert erwartet.



