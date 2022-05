Nach uneinheitlichen Vorgaben aus den USA haben die asiatischen Märkte - insbesondere der Hang Seng - heute Morgen sehr stark abgeschnitten. "Das weniger Schlechte ist das neue Gute", heißt es in Marktkreisen. Der DAX dürfte deshalb einen neuen Anlauf auf die 14.000 unternehmen, um diese zu überwinden.Am Vorabend machte Elon Musk wieder auf sich aufmerksam. Auch von Jeff Bezos und Warren Buffett gibt es News. In Asien stehen heute vor allem die Tech-Aktien wie Alibaba im Fokus, in Deutschland sind ...

