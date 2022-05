DJ PTA-News: Nexus AG: Sehr starke Umsatz- und Ergebnissteigerung im ersten Quartal 2022

Donaueschingen (pta009/17.05.2022/08:45) - Die Nexus AG - einer der europaweit führenden Anbieter von Softwarelösungen im Gesundheits-wesen - konnte in den ersten drei Monaten 2022 den Umsatz um rund 13 % und das EBIT um rund 19 % steigern. Die kontinuierlich positive Umsatz- und Ergebnisentwicklung der letzten Jahre konnte damit erneut fortgesetzt werden.

In den ersten drei Monaten 2022 hat sich der Umsatz von TEUR 43.940 auf TEUR 49.498 (+12,6 %) erhöht. Der Anteil des internationalen Geschäftes am Gesamtumsatz betrug 48,1 % (3M-2021: 47,2 %) und erreichte TEUR 23.785 nach TEUR 20.728 (3M-2021).

Das EBITDA erhöhte sich um 12,0 % auf TEUR 10.175 (3M-2021: TEUR 9.086). Das EBITA stieg um 17,3 % von TEUR 6.105 (3M-2021) auf TEUR 7.161 und das Konzernergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) stieg stark um 18,5 % auf TEUR 5.985 (3M-2021: TEUR 5.049).

Der Konzernüberschuss erhöhte sich deutlich um 15,0 % auf TEUR 4.393 (3M-2021: 3.820).

Zum 31.03.2022 standen liquide Mittel in Höhe von TEUR 46.279 (31.12.2021: TEUR 26.172) zur Verfügung. Die Nexus AG verfügt zum 31.03.2022 über ein Eigenkapital in Höhe von TEUR 144.545 (31.12.2021: TEUR 142.403) und hat keine Fremdverbindlichkeiten. Die Eigenkapitalquote beläuft sich somit auf 53,6 % (31.12.2021: 57,6 %).

