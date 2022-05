Original-Research: International School Augsburg -ISA- gemeinnützige AG - von GBC AG

Einstufung von GBC AG zu International School Augsburg -ISA- gemeinnützige AG

Unternehmen: International School Augsburg -ISA- gemeinnützige AG ISIN: DE000A2AA1Q5



Anlass der Studie: Research Note

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 21,15 Euro

Kursziel auf Sicht von: 31.08.2023

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Cosmin Filker; Marcel Schaffer



1.HJ 2021/2022: Deutliche Umsatz- und Ergebnissteigerung; Prognosen bestätigt; Kursziel aufgrund WACC-Anhebung leicht reduziert

Im Rahmen der Halbjahresberichterstattung berichtet die International School Augsburg - ISA - gemeinnützige AG (kurz: ISA gAG) über die Entwicklung des Rohergebnisses, welches sich aus Umsatzerlösen, sonstigen Erträgen sowie Materialaufwand zusammensetzt. Da sowohl der Materialaufwand als auch die sonstigen Erträge von den absoluten Werten her betrachtet, nur eine untergeordnete Rolle spielen, entspricht der Rohertrag weitestgehend den Umsatzerlösen. Diese setzen sich wiederrum vornehmlich aus den Schulgeldeinnahmen und Subventionen zusammen und geben damit unmittelbar Rückmeldung zum Umfang des Schulbetriebes.



In den ersten sechs Monaten des laufenden Schuljahres 2021/2022 erhöhte sich der Rohertrag um 7,9 % auf 3,38 Mio. EUR (VJ: 3,13 Mio. EUR). Dies ist in erster Linie auf gestiegene Schulgeldeinnahmen zurückzuführen. Zum Stichtag 28.02.2022 waren insgesamt 340 Schüler eingeschrieben und damit konnte der leichte pandemiebedingte Rückgang bei den Schülerzahlen des Schuljahres 2020/2021 ausgeglichen werden. Zum Beginn des Schuljahres 2020/2021 waren insgesamt 327 Schüler eingeschrieben.



Die Kostenentwicklung der ISA gAG wird in der Regel vom Personalaufwand, also insbesondere von den Aufwendungen für den Lehrkörper dominiert. Aufgrund einer insgesamt unter den Erwartungen liegenden operativen Kostenentwicklung kletterte das EBITDA auf 0,51 Mio. EUR (VJ: 0,19 Mio. EUR) signifikant an. An dieser Stelle müssen jedoch die Sonderaufwendungen im Zusammenhang mit dem im Geschäftsjahr 2020/2021 erfolgten IPO berücksichtigt werden. Im ersten Halbjahr 2020/2021 waren Sonderaufwendungen in Höhe von 0,27 Mio. EUR angefallen, so dass das EBITDA des ersten Halbjahres 2020/2021 bereinigt 0,46 Mio. EUR betragen hätte.

Ausgehend von der bereits sehr erfolgreichen Entwicklung in den ersten sechs Monaten des Schuljahres 2021/2022 rechnet der ISA-Vorstand für das laufende Schul- und Geschäftsjahr mit einem moderaten Anstieg des Umsatzes als auch des Betriebsergebnisses. Optisch wird zwar bereits ein deutlicher Ergebnisanstieg sichtbar, dies ist jedoch den außerordentlichen IPO- Aufwendungen, die das Vorjahres-Ergebnis negativ beeinflusst hatten, geschuldet. Bereinigt um IPO-Aufwendungen hätte die Gesellschaft im Geschäftsjahr 2021/2022 einen Jahresüberschuss in Höhe von 0,11 Mio. EUR erwirtschaftet. Diesen Wert nehmen wir als Ausgangsbasis für die von der Gesellschaft ausformulierte Unternehmens-Guidance.



Ein weiterer Aspekt der künftigen Entwicklung der ISA gAG ist der geplante Bau eines neuen Schulcampus. In den vergangenen Jahren ist die ISA gAG räumlich an ihre Kapazitätsgrenzen gekommen. Vor diesem Hintergrund plant die ISA gAG sowohl den Schulbetrieb als auch die Verwaltung vollständig an einen neuen Schulcampus zu verlagern. In der ersten Ausbaustufe könnten auf dem neuen Schulcampus bis zu 500 Schüler unterrichtet werden. In den vergangenen Schuljahren lag die Anzahl der Schüler zum jeweiligen Schuljahresbeginn durchschnittlich bei 337 (2016/17 - 2020/21), womit die Kapazitätsgrenze bereits erreicht war. Ab dem Schuljahr 2026/27, dem ersten Schuljahr am neuen Campus, sollte die Anzahl der Schüler bei erfolgtem Neubau sukzessive ansteigen. Dies findet sich in der erwarteten Steigerung der Umsatzerlöse wieder. Die Umsatzprognosen haben wir gegenüber unserer letzten Researchstudie (siehe Studie vom 25.02.2022) unverändert belassen.

Der im Rahmen des aktualisierten DCF-Bewertungsmodells ermittelte faire Wert hat ein neues Kurszielhorizont. Im Rahmen dieses so genannten Roll- Over-Effektes haben wir das Kursziel auf Basis des Geschäftsjahresende 2022/2023e (bisher: 2021/2022e) ermittelt, was in der Regel einen kurszielerhöhenden Effekt hat. Im Gegensatz hierzu hatte der aus der Anhebung des risikolosen Zinssatzes resultierende Anstieg des Diskontierungssatzes (WACC) einen kurszielmindernden Effekt. Dieser überwiegt, weswegen wir eine Anpassung des Kursziels auf 21,15 EUR (bisher: 22,06 EUR) vornehmen. Wir vergeben weiterhin das Rating KAUFEN.

