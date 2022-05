NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Twitter Inc auf "Hold" mit einem Kursziel von 48 US-Dollar belassen. Der von Elon Musk ins Spiel gebrachte niedrigere Übernahmepreis für Twitter basiere wohl eher auf dem jüngsten Kursrutsch als dem Anteil der Fake-Accounts beim Kurzmitteilungsdienst, schrieb Analyst Brent Thill in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Twitter selbst habe ihn in jedem Quartal auf geringer als 5 Prozent beziffert. In einem "No-Deal-Szenario" könnten Twitter-Papiere laut Thill auf unter 22 Dollar absacken./ag/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.05.2022 / 23:26 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.05.2022 / 23:26 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US90184L1026

TWITTER-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de