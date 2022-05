Mitglieder des Lenkungsausschusses von Envoy Gateway (EG), darunter Envoy-Gründer Matt Klein sowie Vertreter von Ambassador Labs, Fidelity Investments, Tetrate und VMware, Inc., haben ihren geschlossenen Einsatz für das Projekt angekündigt, das heute auf der KubeCon CloudNativeCon Europa 2022 unter der Schirmherrschaft der Cloud Native Computing Foundation (CNCF) lanciert wurde. Envoy Gateway ist ein neues Bestreben innerhalb des Open-Source-Projekts Envoy Proxy, um die Nutzung von Envoy in der cloudnativen Anwendungsentwicklung zu vereinfachen.

Envoy Gateway wird die bestehenden Redundanzen rund um Envoy reduzieren und es Anwendungsentwicklern stark vereinfachen, Envoy als grundlegenden API-Gateway "von der Stange" und als Ingress Controller in Kubernetes zu nutzen. Mit simplifizierten APIs und Implementierung der Gateway API in Kubernetes wird es durch EG einfacher, Envoy zu erweitern. Entwickler erhalten dadurch eine kostenlose, uneingeschränkte Möglichkeit, externen Zugang zu ihren laufenden Arbeiten zu gewährleisten. Gleichzeitig werden durch Envoy Gateway die API-Managementfunktionen, die sich derzeit in marktüblichen Produkten finden, nicht ersetzt.

"Envoy hat große Erfolge erreicht, seit wir es im Jahr 2016 erstmals freigaben", sagte Matt Klein, Gründer des Envoy-Proxy-Projekts. "Und die Community steht von Anfang an im Mittelpunkt von Envoy. Mit dem von der Community angetriebenen Envoy-Gateway-Projekt sehen wir eine Möglichkeit, Envoy für viel mehr Nutzer zugänglich zu machen, indem wir simplifizierte APIs und neue Fähigkeiten hinzufügten, die ausdrücklich auf Nord-Süd-/Edge-Proxy-Anwendungsfälle abzielen."

Envoy wird bereits häufig für Datenverkehr zwischen unterschiedlichen Diensten in Microservice-Anwendungen genutzt d. h. für Ost-West-Verkehr. Mit Envoy Gateway wird Envoy auch leicht für Nord-Süd-Verkehr zu nutzen sein Datenverkehr zwischen einer Anwendung und der Außenwelt, wie z. B. bei Nutzern der APIs einer Anwendung.

Envoy Gateway Erweiterbare Open-Source-Infrastruktur für die cloudnative Zukunft

IT-Organisationen weltweit wollen einen vielfältigen, robusten und modernen Stack an Open-Source-Software für die Entwicklung und Bereitstellung von cloudnativen Anwendungen unter der Leitung von Organisationen wie der Linux Foundation und der CNCF. Kommerzielle Angebote und Projekte der jeweiligen IT-Teams können dann für Wertschöpfung auf der Grundlage dieser Kerninfrastruktur sorgen.

Envoy entwickelt sich rasch zum Netzwerksubstrat der Wahl innerhalb dieses modernen cloudnativen Stacks. Der Bedarf an API-Zugang, Verkehrslenkung und anderen Ingress-Fähigkeiten hat in letzter Zeit jedoch zu einer Fragmentierung im Envoy-Ökosystem geführt. Envoy Gateway wird dem Envoy-Hauptprojekt diese benötigten Funktionen zurückgeben und es für Entwickler weniger verwirrend und zeitraubend machen, auf Envoy zuzugreifen.

Implementierung über Gateway API in Kubernetes

Envoy Gateway wird eine Version der an Kubernetes gebundenen Gateway API mit für Envoy spezifischen Erweiterungen erstellen. Dabei handelt es sich um eine ausdrucksstarke, erweiterbare und rollenorientierte API, die sich gut für Entwickler eignet. Gateway API ist entweder bereits implementiert oder in Bearbeitung für Istio, das Contour-Projekt (das bei VMware entstand), Emissary-Ingress (das bei Ambassador Labs entstand) und andere.

Wenn Nutzer Ressourcen für Gateway API erstellen, werden sie in native Envoy-API-Calls übersetzt, sodass Envoy und xDS, die native API darin, nicht geändert werden müssen, um diese neuen Ressourcen aufzunehmen.

Vorteile für Entwickler, Infrastrukturadministratoren und geschäftliche Entscheidungsträger

Anwendungsentwickler werden die positiven Auswirkungen von Envoy Gateway am meisten spüren. Sie werden in der Lage sein, Envoy Gateway auszuführen und den Datenverkehr auf ihre Anwendungen zu lenken. Sie müssen in den Frühphasen ihrer Projekte nicht mehr ihre eigene Control Plane aufbauen, eine bestehende Control Plane von Go oder Java erweitern oder eine kommerzielle Lösung einbringen. Sie können einfach Verbindungen für die Anwendung konfigurieren und teilen.

Infrastrukturadministratoren werden in der Lage sein, das an Envoy gebundene Erlebnis auf einfache Weise ihren Anwendungsteams anzubieten, ohne eine kommerzielle Lösung übernehmen zu müssen, nur um grundlegende Gateway-Funktionen zu erhalten. Sie können Instanzen von Envoy Gateway verwalten, ohne dass dies störende Auswirkungen auf den Zugang dazu für die Entwickler hätte. Envoy Gateway ermöglicht es ihnen, einheitliche Netzwerkfähigkeiten für Anwendungen über heterogene Umgebungen hinweg bereitzustellen.

Führungskräfte und Entscheidungsträger dürften Envoy als Standardlösung für API-Zugang und Ingress in Kubernetes empfehlen. Sie profitieren zudem von der schnelleren und einfacheren Entwicklung und Bereitstellung von Software und Services, die sicherer und robuster sind.

Zusätzliche Quellen

Hier geht es zu den Bekanntgaben der CNCF.

Hier lesen Sie den offiziellen Blog zum Envoy-Projekt.

Hier erfahren Sie mehr über die Ziele von Envoy Gateway.

Über Envoy

Envoy wurde ursprünglich von Matt Klein erschaffen und bei Lyft aufgebaut und ist ein hochleistungsfähiger, auf C++ aufbauender dezentraler Proxy für einzelne Services und Anwendungen sowie ein Communication Bus und eine "universelle Data Plane" für große Microservice-Architekturen mit "Service Mesh". Envoy baut auf den Erkenntnissen aus Lösungen wie NGINX, HAProxy, Hardware-Lastverteilern und Cloud-Lastverteilern auf, läuft parallel zu jeder Anwendung und abstrahiert das Netzwerk durch die Bereitstellung von Gemeinsamkeiten auf plattformunabhängige Weise. Wenn sämtlicher Service-Verkehr in einer Infrastruktur über ein Envoy-Mesh fließt, wird es einfach, Problembereiche über eine konsistente Beobachtbarkeit zu visualisieren, die Gesamtleistung abzustimmen und Substratfunktionen an einem Ort hinzuzufügen.

