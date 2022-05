Degreed initiierte eine seismische Verschiebung in L&D von Compliance zu Changemakers

Dieses Jahr feiert Degreed sein 10-jähriges Bestehen. Degreed brachte die erste Learning Experience Platform (LXP) der Welt auf den Markt, eine neue Kategorie von SaaS-Technologie, die von David Blake und Eric Sharp als Teil ihrer Mission entwickelt wurde, die Art und Weise, wie Menschen lernen und ihr Lernen verfolgen, zu revolutionieren. Inzwischen wurde das Degreed LXP von vielen Fortune-500- und Global-2.000-Unternehmen übernommen und transformiert das Lernen am Arbeitsplatz von einer auf Compliance basierenden Übung zum Abhaken von Kästchen in eine ansprechende Art und Weise, in der Menschen in all den Formaten lernen können, die für sie inspirierend sind. Degreed hat einen durchschnittlichen Net Promoter Score von über 40 und hilft Millionen von Menschen rund um die Welt, neue Fähigkeiten und Möglichkeiten für ihre Karriere und ihr Wachstum zu entwickeln.

Mehr als ein LXP

Dan Levin, Chief Executive Officer bei Degreed, sagte: "Viele definieren die Degreed-Plattform als das erste LXP, doch die Vision hinter dem Unternehmen ist viel mehr als das. Unser Team wird von unserer Überzeugung angespornt, dass große Dinge passieren, wenn Menschen dazu inspiriert werden, zu lernen und ihr Wissen in die Praxis umzusetzen. Als weltweiter Vorreiter im Bereich Lernen unterstützt Degreed L&D-Teams dabei, eine dynamische Lernkultur zu schaffen, die Mitarbeiter dazu inspiriert, ihre Entwicklung selbst in die Hand zu nehmen. Mit unserem dreiteiligen Produktportfolio vereinen wir die verschiedenen Wege, auf denen Mitarbeiter Wissen erwerben und in Fähigkeiten umwandeln, und wir geben den Verantwortlichen für Weiterbildung die Möglichkeit, diese Daten zu analysieren, um besser zu informieren und um Lernprioritäten besser mit den strategischen Unternehmenszielen zu verknüpfen."

David Blake, Co-Founder und Chair of the Board von Degreed, sagte: "2012 machte sich Degreed auf den Weg, um 'den Abschluss zu brechen' oder die Auffassung zu durchbrechen, dass der Hochschulabschluss de facto das Maß für Bildung und Fähigkeiten ist. Wir glauben, dass Menschen lebenslang lernen, ihre Neugierde erforschen, neue Fähigkeiten durch alle heute verfügbaren Lernmittel erwerben und für diese Kompetenzerweiterung anerkannt werden sollten. Von Beginn an war Degreed ein Innovator im Bereich des lebenslangen Lernens."

"Die Menschen lernen ununterbrochen, unabhängig davon, ob sie sich ein YouTube-Video ansehen, einen Blog lesen oder einem Podcast zuhören. Und bislang gab es keine gute Möglichkeit, dieses Wissen nachzuweisen. Mit Hilfe von Degreed können wir das tun", so ATB Financial Vice President Banking Operations, Paul Norris.

Degreed hat dabei geholfen, eine bessere Zukunft nicht nur für die einzelnen Lernenden, sondern auch für das Unternehmen zu schaffen. Degreed versorgt 400 Kunden, unter anderem eines von drei Fortune-50-Unternehmen, vier der fünf weltweit führenden Automobilhersteller und zwei der drei größten Luft- und Raumfahrtunternehmen. Degreed hat acht Millionen Nutzer in über 200 verschiedenen Ländern, die sich mit über 130.000 Lernpfaden beschäftigt haben Online-Kuratierungen von Lerninhalten, die sich auf bestimmte Fähigkeiten konzentrieren. Über 17 Millionen Bewertungen von Fähigkeiten wurden über die Plattform abgegeben (Indikatoren von Einzelpersonen, Kollegen, Managern oder Tests des individuellen Kompetenzniveaus einer Person).

Mit individuellen Lernerfahrungen den Lernerfolg steigern

Die einheitliche Erfahrung von Degreed unterstützt L&D und Einzelpersonen dabei, Lernpfade zu erstellen und dabei das offene Ökosystem des Unternehmens einzusetzen, das eine Vielzahl von Content-Anbietern, Lern- und Weiterbildungs-Tools sowie Berichts- und Erkenntnisfunktionen umfasst. Zu den Partnerschaften zählen Skillsoft, Pluralsight und die Harvard University sowie neue Beziehungen zu Anders Pink, Cybrary, Ethena, DataCamp, Learn In, TED@Work und The Ken Blanchard Companies. Partnerschaften mit Credspark, Credly und Watershed sorgen für Bewertungen, Auszeichnungen und Datenvisualisierung im Degreed LXP. Die kürzlich geschlossene Allianz mit Filtered verbessert die personalisierte Bereitstellung und Kuratierung von Lerninhalten für Degreed. Dank dieser Partnerschaften können L&D vielfältige Lernangebote erstellen, die zu einer positiven Lernkultur beitragen.

Der Degreed-Marktplatz verbindet den Aufbau von Fähigkeiten mit praktischer Erfahrung

Der Marktplatz für Möglichkeiten von Degreed fördert das Lernen durch Erfahrung, indem er den Aufbau theoretischer Fähigkeiten mit praktischen Entwicklungsmöglichkeiten wie Stretching-Aufgaben, Mentoring und Shadowing verbindet. Die Resonanz auf den Marktplatz war außerordentlich, denn bei mehr als 70% der dort geschaffenen Möglichkeiten konnten sich die Mitarbeiter am Arbeitsplatz weiterentwickeln. Diese Lösung ergänzt das LXP, wobei einige Erstanwender wichtige Kennzahlen wie aktive Nutzer, wiederkehrende Nutzer, abgeschlossene Inhalte, gemeinsame Nutzung von Inhalten und Kompetenzbewertungen verdreifachen konnten.

Angebot und Nachfrage von Fertigkeiten verstehen, um Ihre Arbeitskräfte schneller zu mobilisieren

Qualifikationsdaten umsetzbar zu machen, ist das dritte Puzzleteil. Degreed Intelligence, das im November 2021 lanciert wurde, hilft Führungskräften dabei, Angebot und Nachfrage von Qualifikationen leicht zu verstehen, indem es vorgefertigte Tools einsetzt, sodass kein spezielles Data-Insights-Team benötigt wird.

"L&D-Teams benötigen dringend mehr Einblicke, um bessere strategische Entscheidungen bei der Einstellung und Weiterbildung von Mitarbeitern treffen zu können. In diesem Bereich ist Degreed Intelligence eine treibende Kraft auf dem Markt und gibt L&D die Werkzeuge an die Hand, die sie brauchen, um sich über Qualifikationsangebot und -nachfrage in der Belegschaft zu informieren", so Jim Holincheck, VP of Advisory Services bei Leapgen

Wenn Sie weitere Informationen über Degreed erhalten möchten, gehen Sie bitte auf degreed.com. Um das Video zum 10-jährigen Jubiläum anzusehen, klicken Sie hier.

Über Degreed

Degreed ermöglicht Wachstum und Innovation durch lebenslanges Lernen. Als Wegbereiter für Veränderungen auf weltweiter Ebene betreuen wir über 100 der Global-2000-Unternehmen und eines von drei Fortune-50-Unternehmen und fördern eine Lernkultur im ganzen Unternehmen. In einer durchgängigen Erfahrung unterstützen wir Sie dabei, die Fähigkeiten, die Sie haben, zu identifizieren und sich die Fähigkeiten, die Sie brauchen, anzueignen durch individuelle, kollaborative und erfahrungsbasierte Lernformen, zur Förderung der persönlichen Karriereentwicklung und der Geschäftsergebnisse. Degreed wurde im Jahre 2012 gegründet und wird in 28 Sprachen übersetzt, mit Nutzern in mehr als 200 Ländern.

