Die spekulativste Aktie in meinem Depot ist für mich definitiv die von Lemonade (WKN: A2P7Z1). Vielleicht ein erster Hinweis vorab: Aufgrund der eher spekulativen Ausrichtung ist dieser Name lediglich mit einem geringen Anteil in meinem Portfolio vertreten. Es geht im Zweifel um alles oder nix. Wobei das Nichts eben kein zu großes Gesamtgewicht bedeuten sollte. Die Allokation ist ein wichtiges Merkmal, wenn man selbst Aktien als spekulativ einstuft. In der Regel ist es besser, keine zu große Wette ...

Den vollständigen Artikel lesen ...