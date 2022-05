DGAP-News: Nabaltec AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Nabaltec AG mit EcoVadis Gold-Status ausgezeichnet Schwandorf, 17. Mai 2022 - Die Nabaltec AG wurde von der unabhängigen, international anerkannten Nachhaltigkeits-Ratingagentur EcoVadis für ihre Leistungen im Bereich Environmental, Social & Governance (ESG) mit dem Gold-Status ausgezeichnet. "Nach zweimaliger Auszeichnung mit der Silbermedaille sind wir stolz darauf, das Gold-ESG-Rating erreicht zu haben", so Dr. Karl-Heinz Spriestersbach, ESG-Manager der Nabaltec AG. "Nabaltec erhielt 70 von 100 möglichen Punkten und gehört damit zu den Top 5 % aller von EcoVadis bewerteten Unternehmen." Das Nachhaltigkeitsrating von EcoVadis zählt zu den bekanntesten Bewertungen weltweit. Mehr als 75.000 Unternehmen lassen ihre ESG-Aktivitäten regelmäßig von EcoVadis bewerten. Bei der Bewertung werden internationale Nachhaltigkeitsstandards wie die Global Reporting Initiative, der Global Compact der Vereinten Nationen und ISO 26000 berücksichtigt. Über die Nabaltec AG: Die Nabaltec AG mit Sitz in Schwandorf ist ein mehrfach ausgezeichnetes, innovatives Unternehmen der chemischen Industrie. Auf der Basis von Aluminiumhydroxid und Aluminiumoxid entwickelt, produziert und vertreibt Nabaltec hochspezialisierte Produkte in den beiden Produktsegmenten "Funktionale Füllstoffe" und "Spezialoxide" im industriellen Maßstab. Die Produktpalette des Unternehmens umfasst unter anderem umweltfreundliche, flammhemmende Füllstoffe und funktionale Additive für die Kunststoffindustrie. Flammhemmende Füllstoffe werden beispielsweise bei Kabeln in Tunneln, Flughäfen, Hochhäusern und elektronischen Geräten eingesetzt, während Additive in der Katalyse und bei der Elektromobilität zum Einsatz kommen. Darüber hinaus produziert Nabaltec Spezialoxide zum Einsatz in der technischen Keramik, Feuerfestindustrie und Poliermittelindustrie. Nabaltec ist mit Produktionsstandorten in Deutschland und den USA vertreten. Ziel ist es, durch Kapazitätsausbau, weitere Prozess- und Qualitätsoptimierung sowie gezielte Erweiterungen der Produktpalette die eigene Marktposition weiter auszubauen. Mit seinen Spezialprodukten strebt das Unternehmen die führende Position im jeweiligen Marktsegment an. Kontakt: Marina Fuchs Frank Ostermair/Vera Müller Nabaltec AG Better Orange IR & HV AG Telefon: 09431 53-205 Telefon: 089 8896906-14 Fax: 09431 53-260 Fax: 089 8896906-66 E-Mail: InvestorRelations@nabaltec.de E-Mail: nabaltec@better-orange.de

