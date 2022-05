Paradoxerweise ist die große Hoffnung der Bullen nun eine baldige Rezession in den USA - denn wohl nur dann bestünde die Chance, dass die US-Notenbank Fed doch nicht die Zinsen so aggressiv anhebt und die Bilanzsumme reduziert wie angekündigt! Daher sind die heutige US-Einzelhandelsumsätze (14.30Uhr) von so zentraler Bedeutung: fallen sie schlecht aus, wäre das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...