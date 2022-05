Die Hornbach Holding AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006083405) will für das zurückliegende Geschäftsjahr eine im Vergleich zum Vorjahr (2,00 Euro) um 20 Prozent erhöhte Dividende von 2,40 Euro an die Aktionäre ausschütten. Dies wurde bereits Anfang Mai avisiert. Beim derzeitigen Kursniveau von 114,90 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite auf Basis der geplanten Dividende bei 2,09 Prozent. Hornbach schüttet seit ...

