Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Erhöhung der Inflationsprognose durch die EU-Kommission und im Rekordtempo gestiegene deutsche Großhandelspreise haben die deutschen Anleihekurse nur kurzzeitig unter Druck gesetzt, so die Analysten der Nord LB.US-Staatsanleihen seien am Montag stärker gefragt gewesen. Anleger seien in Zeiten hoher Unsicherheit in den sicheren Hafen geflüchtet. ...

