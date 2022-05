Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Grand City Properties S.A. (ISIN LU0775917882/ WKN A1JXCV) ("GCP" oder das "Unternehmen") gibt die Ergebnisse für das erste Quartal 2022 bekannt. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung von Grand City Properties:Die Nettomieteinnahmen in den ersten drei Monaten des Jahres 2022 beliefen sich auf 97,1 Mio. EUR und lagen damit um 7 % über dem Vorjahreszeitraum (90,6 Mio. EUR). Die Verbesserung der Nettomieteinnahmen ist in erster Linie auf die Auswirkungen der Nettoakquisitionen im Jahr 2021 sowie auf die starke operative Leistung zurückzuführen, die sich in einem Mietwachstum auf like-for-like Basis von 2,8 % zwischen den beiden Zeiträumen widerspiegelt. ...

