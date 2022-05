Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Es stehen heute einige wichtige US-Daten zur Veröffentlichung an und die Marktteilnehmer werden die Ergebnisse vor dem Hintergrund der hohen Zinserwartungen mit Interesse verfolgen, so die Analysten der Helaba.Noch scheine der unmittelbar bevorstehende Zinspfad der FED recht klar, denn neben FED-Chef Powell hätten auch andere FOMC-Mitglieder zumindest für die nächsten zwei Zinsentscheidungen im Juni und Juli Zinserhöhungen um 50 BP angedeutet. Bei den heute anstehenden Reden von FED-Vertretern dürfte dieser Tenor untermauert werden. Darüberhinausgehende Zinserwartungen würden sich aber an den konjunkturellen Entwicklungen orientieren, nachdem gestern der Empire-State-Index der FED in New York enttäuscht habe und stark gesunken sei. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...