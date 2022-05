Adler Group Aktie liegt auf einem desaströsen Kursniveau und zumindest scheint es so. als ob das Restmanagement erkannt hat, dass nur ein radikaler Umbruch, professionell von AUSSEN begleitet möglicherweise die Adler Group in ihrer derzeitigen Grösse retten kann. Dazu heute die wenig überraschende Verlustanzeige. Nicht von der Adler Group, sondern vom schwächsten gleid in der Gruppe. Der übernommenen Gesellschaft, die die mit Abstand grössten Wertberichtigungen erforderte, deren "Aktionäre" wundersame Geldvervielfachungen erleben konnten und deren "Übernahme" wahrscheinlich auch von der Staatsanwaltschaft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...