Abo-Apps dürfen sich künftig automatisch verlängern, selbst wenn ihre Gebühren gestiegen sind - ohne explizit darüber zu informieren. Das war vorher anders. Doch es gibt Regeln für die nicht-zustimmungspflichtige Preiserhöhung. Abonnements in Apples App-Store dürfen sich in Zukunft auch ohne Zustimmung der Abonnent:innen automatisch verlängern, selbst wenn die Abo-Preise gestiegen sind. Das war zuvor anders: Hatte sich der Abo-Preis erhöht, musste man dem neuen Betrag beim nächsten Bezahlturnus zustimmen. Der Grund liegt in einer Interessensumkehr: Apple befürchtet nun, Nutzer:innen gehen keine Verlängerung ihrer Abos ...

