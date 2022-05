Die monatelange Talfahrt von Siemens Energy hat der Aktie in der vergangenen Woche einmal mehr ein neues Rekordtief beschert. Vor allem die Probleme bei der wichtigen Windtochter Siemens Gamesa belasten die Siemens-Abspaltung noch immer. In der kommenden Woche versucht der Konzern, die Anleger wieder zu überzeugen.Am Dienstag, 24. Mai, hält Siemens Energy seinen Kapitalmarkttag ab. JPMorgan-Analyst Akash Gupta rechnet dort mit mehr Transparenz für den Bereich Gas and Power. Neuigkeiten zu Siemens ...

