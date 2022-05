Bonn (ots) -



Der CDU-Politiker Henning Otte sieht nach wie vor Chancen auf eine Zustimmung des türkischen Präsidenten Erdogan zum Antrag von Schweden und Finnland, der NATO beizutreten. Bei phoenix sagte Otte: "Ich glaube, das ist machbar, weil Erdogan ein Teil dieses Wertebündnisses ist und der Druck, der spätestens auf dem NATO-Gipfel in Madrid kommen wird, der wird ihm deutlich machen, dass er auch zustimmen muss." Die Türkei müsse abwägen "zwischen nationalem Interesse und dem überwiegendem Interesse dieser Wertegemeinschaft, aber hier bin ich zuversichtlich, dass die Gespräche mit Präsident Erdogan auch zu einer schnellen Zustimmung führen werden", so der stellvertretende Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des Bundestages weiter. Erdogan, so ist Otte überzeugt, versuche erst einmal, "möglichst viel aus nationalem Interesse für sich herauszuholen". "Ich kenne die Motive Erdogans nicht, aber die können natürlich von militärischen Zugeständnissen reichen, bis zu Zusicherungen, PKK-Anhänger nicht anzuerkennen. Aber hier muss ich sagen: Die ist nicht Gegenstand der Verhandlungen, sondern es geht darum, dass Finnland und Schweden einen klaren Antrag stellen, Mitglied der NATO zu werden. Diese Erweiterung stärkt das Bündnis und hier ist Herr Erdogan aufgefordert, auch zuzustimmen", so Otte. Die Aufnahme neuer Staaten sei "eine historische Chance, den Garanten für Frieden und Freiheit in Europa weiter zu stärken und ein Signal zu senden an Putin, den Krieg zu stoppen, und ein Signal zu senden an die Ukraine: Wir stehen in Solidarität für Frieden und Freiheit ein."



Das ganze Interview finden Sie hier: https://youtu.be/2-bmX1QzMC0



