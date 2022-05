Luxemburg/Berlin (ots) -28 BLACK Açaí Zero heißt die Lösung für alle, die den unverwechselbar fruchtigen Geschmack und Energy Kick von 28 BLACK Açaí nicht missen möchten, aber auf Kalorien und Zucker verzichten wollen. Die zuckerfreie Açaí-Variante mit nur 3 kcal/100ml ist wie das Original mit Vitaminen angereichert, ohne Taurin, gluten- und laktosefrei und mit dem V-Label ausgezeichnet. Damit passt die neue Sorte perfekt zu einer veganen Ernährungsweise und dem zunehmend gesundheitsorientierten Verbraucherverhalten."Die positive Entwicklung bei kalorienarmen und kalorienfreien Erfrischungsgetränken gilt auch für das Segment Energy Drinks. Viele Konsumenten suchen nicht einfach einen zuckerfreien Wachmacher, sondern einen zuckerfreien Wachmacher, der schmeckt", so Günter Thiel, CEO von Splendid Drinks und 28 BLACK. "Und da Açaí der Lieblingsgeschmack der 28 BLACK Fans ist, haben wir alles darangesetzt, eine zuckerfreie Açaí-Variante zu entwickeln, die dem Original so nah wie möglich kommt."Der 28 BLACK Neuzugang ist ab sofort für den Handel verfügbar und im 28 BLACK Online-Shop erhältlich. Die Aktivierung erfolgt über Social Media-Kanäle und eine Samplingtour im Sommer, die durch mehr als 20 bundesdeutsche Großstädte führt.Über 28 BLACK28 BLACK wird in Deutschland über die CALIDRIS 28 Deutschland GmbH vertrieben. Die CALIDRIS 28 Deutschland GmbH gehört zum Unternehmensverbund der Splendid Drinks AG (www.splendid-drinks.com). 28 BLACK, der andere Energy Drink, kommt ohne Taurin und Konservierungsstoffe aus und ist vegan, gluten- und laktosefrei. Die Produktpalette umfasst Sorten für jeden Geschmack - von klassisch über fruchtig-frisch bis hin zu sauer-prickelnd oder kalorien- und zuckerfrei. 28 BLACK überzeugt nicht nur geschmacklich, sondern auch optisch - die stylischen Dosen wurden für ihr unverwechselbares Design mit dem German Design Award in der Kategorie "Excellent Communications Design Packaging" ausgezeichnet.Pressekontakt:C.M.W. S.A.8, Am ScheerleckL-6868 Wecker (Luxembourg)Tel.: +352 26 71 39 0info@cmw.luVertriebskontaktCALIDRIS 28 Deutschland GmbHHardenbergstraße 32D-10623 BerlinTel.: +49 30 688 34 25 20sales@calidris28.comOriginal-Content von: 28 BLACK, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/131214/5224335