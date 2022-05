Großbritannien will sich neue Datenschutzregeln geben. Für Unternehmen könnte das ein Problem werden. Das Vereinigte Königreich ist bereits seit Anfang 2021 nicht mehr Teil des EU-Binnenmarktes. Rechtlich hat sich durch den Brexit im Land bislang aber nicht viel verändert. Viele auf EU-Recht basierende Gesetze sind nach wie vor in Großbritannien gültig. Genau das will die Regierung jetzt jedoch ändern. Auf Basis eines neuen Gesetzentwurfs namens "Brexit Freedom Bill" will sich der Inselstaat von...

Den vollständigen Artikel lesen ...