Heidelberg (pta017/17.05.2022/11:30) - Mit der am heutigen Tag ins Handelsregister eingetragenen Durchführung der Kapitalerhöhung gemäß Beschluss der Gläubigerversammlung über den Insolvenzplan vom 14. Oktober 2020 sind alle Kapitalmaßnahmen, die im Insolvenzplan enthalten waren, vollständig umgesetzt. Die Gläubigerversammlung hatte eine in zwei Stufen durchgeführte Kapitalherabsetzung von EUR 30.729.857 auf EUR 61.458,00 sowie daran anschließend eine Kapitalerhöhung auf ein Grundkapital von nunmehr EUR 1.597.908,00 beschlossen. Die Gesellschaft wird nunmehr in die wertpapiertechnische Umsetzung der Kapitalmaßnahmen eintreten, insbesondere die Verbriefung der jungen Aktien und deren Einlieferung in die Depots der Zeichner. Die Gesellschaft weist darauf hin, dass die jungen Aktien nicht sofort mit Lieferung zum Börsenhandel zugelassen werden. Die Gesellschaft erarbeitet einen Wertpapierprospekt, um eine Zulassung der jungen Aktien zum Börsenhandel zu erreichen. Die Gesellschaft strebt eine Zulassung der jungen Aktien zum Börsenhandel innerhalb der Jahresfrist nach § 69 Abs. 2 Börsenzulassungsverordnung an.

Aussender: Decheng Technology AG Adresse: Ziegelhäuser Landstraße 3, 69120 Heidelberg Land: Deutschland Ansprechpartner: Hansjörg Plaggemars Tel.: +49 6221 64924-83 E-Mail: info@decheng-ag.de Website: www.decheng-ag.de

ISIN(s): DE000A1YDDM9 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

