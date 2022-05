Hansen Technologies (ASX:HSN) meldet den Ausbau seiner Partnerschaft mit Gasum. Als einer der größten Dienstleister auf dem Energiemarkt in der nordischen Region wird Gasum im Rahmen der Vereinbarung seine Nutzung von Hansen Trade auf neue Handelslösungen ausweiten. Die Vereinbarung knüpft an die beeindruckenden Vorteile an, die sich aus dem Intraday- und Day-Ahead-Handel sowie der Regulierung des Strommarktes mit Hansen Trade erzielen lassen.

Mit der neuen Vereinbarung werden die derzeit von Gasum genutzten Hansen-Trade-Funktionen um das Modul für Intraday-Handel zur Vermögensoptimierung, das Modul FCR FFR und das Modul zur Überwachung von Markttransaktionen ergänzt. Dadurch kann Gasum die erstklassigen automatisierten Systeme nutzen, um vorteilhafte Ergebnisse zu erzielen, und eine Zero-Touch-Automatisierung implementieren, um kostspielige, manuelle Eingriffe zu ersetzen, Risiken auf dem Intraday-Echtzeitmarkt zu minimieren und das Handelsgeschäft auf den Day-ahead- und Intraday-Märkten zu optimieren.

Jouni Liimatta, Head of Trading, Gasum Ltd, kommentierte: "Angesichts unserer bereits erfolgreichen Geschäftsbeziehung mit Hansen fiel uns die Entscheidung leicht, den bestehenden Funktionsbereich um neue Handelslösungen zu ergänzen. Die derzeitigen volatilen Strommärkte bedeuten, dass die Marktteilnehmer in der Lage sein müssen, auf allen Marktplätzen zu operieren und alle Wertschöpfungsmöglichkeiten zu nutzen. Mit Hansen Trade können wir unsere Handelsgeschäftsprozesse besser automatisieren und unseren Kunden neue wertsteigernde Dienstleistungen anbieten. Die Großhandelsmärkte für Strom verändern sich schnell und wir wollen unseren Kunden unbedingt helfen, in diesem sich verändernden Geschäftsumfeld erfolgreich zu sein."

John May, Divisional President, Energy and Utilities, Hansen Technologies, führte aus: "Unsere neue Vereinbarung mit Gasum ist ein weiterer überzeugender Beweis für den Erfolg, den Hansen Trade kontinuierlich bei mehreren führenden Energiemarktteilnehmern in der nordischen Region verzeichnet, und für den vielseitigen modularen Ansatz, der es unseren geschätzten Kunden ermöglicht, mit den unterschiedlichen Vielschichtigkeiten des Marktes umzugehen. Vor dem Hintergrund einer sich ständig verändernden Landschaft und der breiten Umstellung auf umweltfreundlichere Energiequellen wird Gasum mit Hansen Trade in der Lage sein, kritische Geschäftsabläufe mit einer modernen und robusten cloudnativen Handelslösung zu automatisieren."

Hansen Trade wird als cloudbasierte SaaS-Lösung den Anforderungen an Flexibilität und Skalierbarkeit des sich entwickelnden Energiehandelsmarktes in vollem Umfang gerecht.

Über Hansen Technologies

Hansen Technologies (ASX: HSN) ist ein führender, global aufgestellter Anbieter von Software und Services für die Energie-, Wasser- und Kommunikationsbranche. Mit seinem preisgekrönten Software-Portfolio unterstützt Hansen mehr als 600 Kunden in über 80 Ländern bei der Entwicklung, dem Verkauf und der Bereitstellung neuer Produkte und Services, der Verwaltung und Analyse von Kundendaten sowie der Steuerung wichtiger Ertragsmanagement- und Kundensupportprozesse.

Weitere Informationen finden Sie unter www.hansencx.com

Über Gasum

Gasum ist Experte für den Gassektor und Energiemarkt in den nordischen Ländern. Gasum bietet sauberere Energie und fachliche Energiedienstleistungen in den Bereichen Industrie und Kraft-Wärme-Kopplung, sowie saubere Kraftstofflösungen für den Straßentransport und die Schifffahrt an. Das Unternehmen unterstützt seine Kunden dabei, den eigenen CO2-Fußabdruck sowie den der jeweiligen Abnehmer zu verbessern. Zusammen mit seinen Partnerunternehmen fördert Gasum die Entwicklung hin zu einer klimaneutralen Zukunft an Land und auf See.

Weitere Informationen finden Sie unter www.gasum.com

