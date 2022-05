Die Conti-Gruppe lässt nicht ab von Costa Rica: Ziel sei es, die Regierung zu stürzen, heißt es vonseiten des Hackingkollektivs. Als Reaktion auf eine Pressekonferenz des costa-ricanischen Präsidenten Rodrigo Chaves am 16. Mai 2022 hat das Hackingkollektiv Conti-Gruppe erklärt, die Regierung des Landes infiltriert zu haben. Das erklärte Ziel sei, die Regierung zu stürzen. Conti-Gruppe erhöht Druck auf Costa Rica "Wir haben Insider in eurer Regierung", hieß es vonseiten der Hacker:innen am Montag. Und weiter: "Wir wissen, ...

