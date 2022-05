Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Ad hoc-Mitteilung der Uniper SE (ISIN DE000UNSE018/ WKN UNSE01) vom 16. Mai 2022:S&P Global Ratings hat am 16. Mai 2022 einen Bericht über die Uniper SE veröffentlicht, in dem das langfristige Kreditrating des Unternehmens um eine Stufe von BBB auf BBB- herabgestuft wurde. Der Ausblick für das Rating ist negativ. Diese Entscheidung löst den "CreditWatch negativ" auf, mit dem S&P Unipers Rating am 14. März 2022 versehen hatte. ...

