Projekt: Groß und hochgradig: Matador Mining vergrößert Cap-Ray-Goldprojekt auf Neufundland um 62 km²

Anzeige / Werbung

Vor allem entlang Neufundlands Haupt-Shear-Zonen befinden sich zahlreiche hochgradige Goldvorkommen und auch schon Lagerstätten. Matador's signifikanter Vorteil: Cape Ray befindet sich dem Haupthafen am nächsten.



Im Anschluss an eine Expertenklausur, die im März durchgeführt wurde, hat Matador Mining Ltd. (ASX: MZZ, FSE: MA3) neue Claims erworben und seinen Landbesitz auf dem Cape-Ray-Goldprojekts in Neufundland um 62 km² vergrößert. Ein ohnehin sehr großes Projekt ist damit nochmals deutlich größer und attraktiver geworden.

Es spricht für das Unternehmen, dass Matador Mining nicht nur seinen eigenen Geologen Gehör schenkt und ihre Ansichten kennenlernen möchte, sondern auch externen Beratern. Noch mehr spricht es für den aufstrebenden Entwickler, wenn man sich bietende Chancen nicht nur erkennt, sondern diese schnell und entschlossen nutzt.

All dies ist in der Zeit von März bis jetzt geschehen und hat dazu geführt, dass sich das Cape-Ray-Goldprojekt um 62 km² oder sechs Prozent auf nunmehr insgesamt 1.033 km² vergrößert hat. Als Platzhirsch unter den großen Landbesitzern in Neufundland ist Matador Mining dadurch nochmals ein deutliches Stück größer geworden.



Allgemeine Informationen, Chart und Videos über Matador Mining und anderen Rohstoff-/Technologieunternehmen unter:

?? axinocapital.de/matador oder ?? axinocapital.de





Abonnieren Sie bitte unseren YouTube Kanal ?? Hier



Matador Mining akquiriert die neuen Claims unmittelbar an der alten Projektgrenze

Die Akquisition der neuen Claims macht Sinn, denn sie grenzen alle unmittelbar an das bisherige Konzessionsgebiet an und stellen damit keine Satellitenprojekt dar, die nicht ohne weiteres zugänglich und erschließbar sind. Hinzu kommt, dass der Zukauf nicht nur aufgrund von Hoffnungen und Vermutungen erfolgte, sondern durch eine Reihe historischer Daten bestätigt wurde.

An dieser Stelle kommt der intensive Austausch auch mit den externen Experten ins Spiel, den Matador Mining im März durchgeführt hat. Während dieser Zusammenkunft wurde eingehend diskutiert, welche Grundstücke geologisch mit der Cape-Ray-Shear-Zone, die das gesamte Projekt durchläuft, in Verbindung stehen und deshalb für das Unternehmen besonders interessant sind.

Konkret sind die neuen Claims von Verwerfungsspalten durchzogen, die als sehr aussichtsreich betrachtet werden. Die auf den Claims in der Vergangenheit genommenen Bodenproben deuten auf hochgradige anormale Seesedimente hin. Das in ihnen enthaltene Silber, Blei und Zink gehört zu den besten drei Prozent aller Seesedimentproben, die in Neufundland bislang entdeckt und analysiert wurden.



Silber, Blei und Zink: Die drei wichtigen Pfadfinderelemente für Gold weisen den Weg

Hinzu kommt, dass die Metalle Silber, Blei und Zink für die Goldsuche entlang der Cape-Ray-Shear-Zone Schlüsselelemente darstellen. Entlang der bereits analysierten und durch Bohrungen verifizierten Zonen des Projekts stehen sie für mehrere Millionen Unzen Gold, die im Boden bereits nachgewiesen oder zumindest angenommen werden.

Wenn dies auf dem Cape-Ray-Goldprojekt selbst so war, so ist nicht ersichtlich, warum es wenige Kilometer jenseits der Projektgrenze plötzlich ganz anders sein sollte. Deshalb ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die drei Elemente auch auf den neuen Claims ein gutes Indiz dafür darstellen, auch hier in den tieferen Schichten Gold antreffen zu können.





Neuer Projektverlauf



Absolutes Neuland mit entsprechendem geologischen Potential

Ein wenig verwunderlich ist, dass bislang noch niemand auf die Idee gekommen ist, diese Gebiete eingehender zu explorieren. Von einigen Gesteinsproben, die genommen wurden, einmal abgesehen, ist jahrzehntelang so gut wie nichts passiert. Für Matador Mining stellen die neuen Claims damit die einmalige Chance dar, in großer Nähe zum ursprünglichen Projekt und trotzdem auf der grünen Wiese in Zukunft spektakuläre Neuentdeckungen machen zu können.

Dies haben auch die Anleger in Australien erkannt. Sie haben in der Nacht vom Sonntag auf den Montag, als diese Meldung bekannt wurde, sogleich gekauft und damit den Abwärtstrend der letzten Wochen zunächst einmal gestoppt. Ob auf Dauer, das werden die kommenden Tage und Wochen zeigen. Unabhängig davon haben die investierten Anleger jedoch allen Grund, sich über den Erwerb der zusätzlichen Claims zu freuen, denn durch sie wird ein ausgesprochen interessantes Projekt noch attraktiver.







Risikohinweis

Die AXINO Media GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.axinocapital.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzen sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der AXINO Media GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der AXINO Media GmbH und ihren Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die AXINO Media GmbH und/oder deren Mitarbeiter, verbundene Unternehmen, Partner oder Auftraggeber, Aktien der Matador Mining Limited halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ein weiterer Interessenkonflikt besteht darin, dass zwischen der AXINO Media GmbH und der Matador Mining Limited ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag besteht. Demnach wird die AXINO Media GmbH entgeltlich für ihre Berichterstattung entlohnt. Die AXINO Media GmbH und deren verbundenen Unternehmen behalten sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens zu kaufen oder verkaufen.

Enthaltene Werte: XD0002747026,AU000000MZZ2