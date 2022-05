Unterföhring (ots) -- Hinspiel der Relegation zwischen Hertha BSC und dem Hamburger SV am Donnerstag, Rückspiel am Montag jeweils ab 20:00 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga UHD- Patrick Wasserziehr moderiert, Kai Dittmann kommentiert- Am Freitag das Hinspiel zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Dynamo Dresden, das Rückspiel am Dienstag jeweils ab 20.00 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1- Das beste TV-Erlebnis: Hertha BSC gegen den Hamburger SV in UHD (https://www.sky.de/uhd-187698) HDR, innovative Features wie die "Was hab' ich verpasst?"-Funktion auf Sky Q- Die Bundesliga live erleben mit Sky Q (https://www.sky.de/produkte/sky-q-157404) oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket (https://skyticket.sky.de/bestellen/supersport/?intcmp1=st:navi:sp:na)- Sky Supersport Jahresticket (https://skyticket.sky.de/supersport?intcmp1=st:navi:sp:na) aktuell für 19,99 Euro pro MonatUnterföhring, 17. Mai 2022 - Seit seinem Amtsantritt bei Hertha BSC holte ein Gedanke immer wieder Felix Magath ein: Relegation gegen den Hamburger SV. Jene damalige Vorahnung ist nun Realität - dabei schien der Hauptstadtklub schon gerettet. Nachdem der 68-Jährige vor sechs Wochen auf der Trainerbank Platz nahm, konnten aus den drei direkten Abstiegsduellen gegen Augsburg, Stuttgart und Bielefeld sieben Punkte eingefahren werden. Lediglich ein weiterer Punkt hätte gereicht, um die Klasse definitiv zu halten. Doch der blieb an den letzten beiden Spieltagen gegen Mainz und Dortmund aus.So trifft Magath nun auf seinen Herzensverein, den Hamburger SV, mit dem er als Spieler dreimal Meister wurde. Die Hansestadt war in dieser Zweitliga-Saison zwischenzeitlich schon abgeschrieben, erreichte aufgrund einer beeindruckenden Siegesserie jedoch tatsächlich noch den Relegationsplatz. Nach dem bitteren Abstieg 2018 haben die Rothosen nun endlich die Möglichkeit, ins Oberhaus zurückzukehren.Sky Moderator Patrick Wasserziehr begrüßt die Zuschauer am Donnerstag ab 20:00 Uhr aus dem Berliner Olympiastadion auf Sky Sport Bundesliga 1. Sky Q Kunden können die Partie zusätzlich in UHD genießen, die von Kai Dittmann kommentiert wird.1. FC Kaiserslautern gegen Dynamo Dresden am FreitagTags darauf steht ein weiteres Traditionsduell an. Auf dem ehrwürdigen Betzenberg empfängt der 1. FC Kaiserslautern im Fritz-Walter-Stadion Dynamo Dresden. Taktische Anweisungen erhalten die Pfälzer dann von Dirk Schuster, der das Traineramt für die beiden Relegationsspiele übernimmt, nachdem Marco Antwerpen nach dem letzten Spieltag und der dritten Niederlage in Folge von seinen Aufgaben überraschend entbunden wurde. Bei vielen Fans stieß die Vereinsentscheidung auf Unverständnis, da Antwerpen den einst großen FCK im Februar 2021 übernahm, als dieser kurz vor dem Abstieg in die Regionalliga stand und den kaum noch für möglich gehaltenen Klassenerhalt schaffte. Ob mit Schuster die Rückkehr in die 2. Bundesliga gelingt?Ab 20.00 Uhr überträgt Sky das Relegationshinspiel am Freitag auf dem Betzenberg.Mit Sky Q live dabei seinDie Bundesliga-Übertragungen sind mit Sky Q für Kunden mit einem Sky Fußball-Bundesliga Paket (sky.de) empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch mobil und unterwegs. Mit Sky Q sind Kunden flexibler denn je und haben die Möglichkeit, bereits nach der ersten Vertragslaufzeit auf ein Monatsabonnement zu wechseln. Sky Q mit Sky Go, HD-Qualität und das Entertainment-Paket sind als Standard inklusive.Bundesliga X-Stream mit Sky TicketMit Sky Ticket können Fans die Bundesliga-Übertragungen von Sky ganz flexibel erleben (skyticket.de (https://skyticket.sky.de/)). Der Streaming-Service bietet die großartige Vielfalt von Sky Sport in attraktiven Angeboten an. Passend zum Saisonstart können Fans sich z.B. das Jahresticket sichern und sorgenfrei 12 Monate den gesamten Live-Sport von Sky auf bis zu zwei Geräten gleichzeitig genießen. Ganz einfach online buchen und sofort losstreamen. Das Monatsticket ist jederzeit kündbar und perfekt für die Fans, die gerne maximal flexibel bleiben wollen. Mit dem Jahresticket, das 12 Monate den besten Preis für das volle Sport-Angebot garantiert, wird es deutlich günstiger. Derzeit gibt es das Sky Supersport Jahresticket (https://skyticket.sky.de/supersport?intcmp1=st:navi:sp:na) für 19,99 Euro pro Monat.Die Relegation bei SkyDonnerstag:20.00 Uhr: Hinspiel Relegation, Hertha BSC - Hamburger SV auf Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga UHDFreitag:20.00 Uhr: Hinspiel Relegation, 1. FC Kaiserslautern - Dynamo Dresden auf Sky Sport Bundesliga 1Montag:20.00 Uhr: Rückspiel Relegation, Hamburger SV - Hertha BSC auf Sky Sport Bundesliga 1, Sky Sport Bundesliga UHD und im Tactical Feed auf Sky Sport Bundesliga 2Dienstag:20.00 Uhr: Rückspiel Relegation, Dynamo Dresden - 1. FC Kaiserslautern auf Sky Sport Bundesliga 1Über Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Pressekontakt:Jan GötzeExternal Communications / SportsTel. +49 (0) 89 9958 6883jan.goetze@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/5224473