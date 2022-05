von David Heintz, Euro am SonntagDie Gewinnmarge rutscht mit minus fünf bis null Prozent vermutlich in den Verlustbereich - zuvor lag die Prognose hier bei null bis vier Prozent. Grund sind laut Vorstand die Auswirkungen der russischen Invasion in der Ukraine. Im ersten Quartal wies der dänische Turbinenbauer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...