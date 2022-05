Frankfurt am Main (ots) -Maggi ruft zwei Sorten MAGGI 5 Minuten Terrine zurück, da sie Fremdkörper aus Metall enthalten könnten. Von dem Rückruf betroffen sind diese Produkte mit folgenden Chargennummern:- MAGGI 5 Minuten Terrine Kartoffelbrei mit Steinpilzen, Chargennummer: 21270703Z, 21280703Z, 21290703Z, Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD): 31.05.2023- MAGGI 5 Minuten Terrine Kartoffelbrei mit Röstzwiebeln & Croûtons +25% Chargennummer: 21280703Z, Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD): 31.05.2023Wenn Sie eines der beiden oben genannten Maggi-Produkte mit der entsprechenden Chargennummer gekauft haben, verzehren Sie es bitte nicht. Sie können das betroffene Produkt über den Handel zurückgeben, wo Ihnen der Kaufpreis erstattet wird, auch ohne Vorlage des Kassenbons.Bei Fragen zum Rücknahmeverfahren können Sie sich an unseren Verbraucher-Service wenden:+49 (0) 800 - 0117102Mo - So von 8 bis 22 UhrAlle anderen Maggi-Produkte sind von dem Rückruf nicht betroffen und uneingeschränkt zum Verzehr geeignet.Maggi möchte sich bei den Verbraucher:innen für die entstandenen Unannehmlichkeiten entschuldigen und ihnen versichern, dass Qualität und Sicherheit weiterhin höchste Priorität haben.Die Maggi-Produkte im österreichischen Markt sind von dem Rückruf nicht betroffen und für den Verzehr sicher.Maggi GmbH, 78221 Singen (Hohentwiel)Pressekontakt:Nestlé Deutschland AGUlrike SprengelTel: (069) 6671 - 24 60E-Mail: ulrike.sprengel@de.nestle.comOriginal-Content von: Nestlé Deutschland AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/34093/5224528