Der DAX baut den Schwung der letzten beiden Tage heute aus und kann sich über 14.100 Punkten etablieren. Bis zum Mittag ist sogar die 14.200 in Reichweite, wo der mittelfristige Abwärtstrend verankert ist. Zusammen mit Daniel Saurenz blicken wir auf die Stimmung am Markt und den Fear and Greed Index, der das Sentiment für den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...