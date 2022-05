Die Aktie von Endeavour Silver hat wie die meisten anderen Edelmetall-Minenaktien in den vergangenen Wochen unter dem schwachen Sentiment im Edelmetall-Sektor gelitten. Allerdings lässt der Quartalsbericht aufhorchen.Heute Morgen steigt Gold auf über 1.800 US-Dollar, nachdem es am gestrigen Vormittag bei 1.790 US-Dollar je Feinunze notierte. Zum jetzigen Zeitpunkt liegt der Goldpreis bei 1.820 US-Dollar, wobei der Euro stärker und der US-Dollar schwächer geworden ist, was den Preis nicht länger nach unten drückte.Anzeige:Der Quartalsbericht von ...

