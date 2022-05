Berlin (ots) -Der Sender BILD TV hatte am Montag, 16. Mai 2022 mit 0,6 Prozent* in der Zielgruppe 14-49 den besten Tagesmarktanteil seit Senderstart, der sich in dieser Höhe auch in der laufenden Woche widerspiegelt. Zu den Top-Sendungen gehörte die News-Sendung BILD LIVE mit Höchstwerten von 2,3 Prozent, Die meisten Zuschauer wurden mittags um 12.30 Uhr mit 79.000 erreicht. Auch die Dokumentationen trugen zu dem Quotenerfolg bei, "Lost Places" erreichte bis zu 1,9 Prozent Marktanteil. Die durchschnittliche Verweildauer in der Zielgruppe stieg ebenfalls von 46 auf 50 Minuten. Dazu wurden von BILD TV über 1,6 Millionen Live-Videos bei BILD.de und 4,4 Millionen Videos (Zeitraum 48 Stunden) in den sozialen Netzwerken (YouTube, Facebook) gesehen.*Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK, DAP, Nielsen, ANKORDATA; VIDEOSCOPE, 17.05.2022 DAP, Marktstandard: TV, vorl. gew. Daten | Sendungsdauer > 5 MinPressekontakt:Christian SenftAxel Springer SEPressesprecher BILDAxel-Springer-Str. 65, 10888 BerlinTel: +49 (0) 30 25 91-7 76 10christian.senft@axelspringer.dewww.BILD.tvPresselounge: presse.BILD.tvOriginal-Content von: BILD, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/56001/5224573