AD-HOC-MITTEILUNG

INSIDERINFORMATION GEMÄSS ARTIKEL 17 MAR Beta Systems Software AG: Einzug der erworbenen eigenen Aktien und Kapitalherabsetzung



Berlin, 17.05.2022 - Der Vorstand der Beta Systems Software AG (BSS, ISIN DE000A2BPP88) hat heute beschlossen, die von der Gesellschaft gehaltenen 183.390 Stück eigenen Aktien einzuziehen und das Grundkapital um den entsprechenden Betrag von 183.390 Euro herabzusetzen. Dies entspricht ca. 3,8 % des Grundkapitals vor Einziehung und Kapitalherabsetzung. Das Grundkapital in Höhe von derzeit 4.783.390 Euro beträgt nach der Kapitalherabsetzung 4.600.000 Euro und ist eingeteilt in 4.600.000 Stückaktien mit einem auf die einzelne Aktie entfallenden Betrag des Grundkapitals von 1 Euro. Die Einziehung erfolgt unter Ausnutzung der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 29.05.2020. Der Beschluss der Hauptversammlung sieht als einzige Verwendungsmöglichkeit die Einziehung der eigenen Aktien vor. Die Gesellschaft hält nach der Einziehung keine eigenen Aktien. Die technische Abwicklung des Einzugs der Aktien und der korrespondierenden Kapitalherabsetzung werden in den kommenden Wochen erfolgen. Mitteilende Person: Gerald Schmedding, Vorstand Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:



Die Beta Systems Software Aktiengesellschaft (BSS, ISIN DE000A2BPP88) unterstützt seit mehr als 35 Jahren Unternehmen mit komplexen IT-Systemlandschaften und anspruchsvollen IT-Prozessen aus den Bereichen Finanzdienstleistungen, Fertigung, Handel und IT-Dienstleistungen. Steigende Transaktionsvolumen, Datenmengen, Compliance-Standards und die zunehmende Komplexität der IT-Netzwerke stellen dabei höchste Anforderungen an Durchsatz, Verfügbarkeit, Nachvollziehbarkeit und Sicherheit der eingesetzten Softwareprodukte und Lösungen. Das Portfolio von Beta Systems ist hier bei der Automatisierung, Dokumentation, Analyse und Überwachung der IT-Abläufe im Rechenzentrum, der Zugriffssteuerung, der Überwachung der IT-Infrastruktur und Security sowie der Steuerung der IT Services im Einsatz. Beta Systems wurde 1983 gegründet, ist im Segment Scale der Deutschen Börse gelistet und beschäftigt konzernweit rund 650 Mitarbeitende. Sitz des Unternehmens ist Berlin - weitere wichtige Entwicklungsstandorte finden sich in Köln, München, Neustadt (Weinstraße), Rietheim-Weilheim, Rengsdorf, Szczecin und Wroclaw. Beta Systems ist national und international mit mehr als 20 eigenen Konzerngesellschaften und zahlreichen Partnerunternehmen aktiv. Weltweit wenden mehr als 1.000 Unternehmen Produkte und Lösungen der Beta Systems Gruppe an, die damit zu den führenden mittelständischen und unabhängigen Softwareanbietern in Europa gehört. Besuchen Sie Beta Systems auch auf: www.twitter.com/BetaSystems, www.facebook.com/BetaSystems und www.xing.com/companies/betasystemssoftwareag. Unternehmenskontakt:

