Der weltweit führende Anbieter von schnurlosen Profiwerkzeugen, Heimwerkerwerkzeugen und Geräten für den Außenbereich Techtronic Industries Co. Ltd. ("TTI" oder die "Gruppe") (Aktiencode: 669, ADR-Symbol: TTNDY) freut sich, die Ernennung von Ross Gilardi zum Senior Vice President of Finance Investor Relations mit Wirkung zum 5. Juli 2022 bekannt zu geben. Gilardi wird in den USA ansässig sein, die Verantwortung für TTI Investor Relations weltweit übernehmen und an den Chief Executive Officer Joseph Galli berichten.

Gilardi stößt zu unserem Team, nachdem er 23 Jahre lang als hoch angesehener und hoch bewerteter Aktienanalyst bei der Bank of America Merrill Lynch tätig war. Seine herausragende Laufbahn im Aktienresearch umfasste vier Jahre in Großbritannien und 20 Jahre in den Vereinigten Staaten, wo er sowohl in den USA als auch in Europa bei Umfragen von Institutional Investor in mehreren Branchenkategorien zu den besten globalen Research-Analysten gehörte. Er bringt eine Fülle von Branchenerfahrungen und gute Beziehungen zu globalen Anlegern in seine neue Rolle mit. Gilardi hat einen BA in Wirtschaftswissenschaften vom Boston College und einen MBA von der Columbia Business School.

Joseph Galli, CEO, sagte: "In den vergangenen 18 Monaten hat Ross ein gründliches Verständnis für das enorme Potenzial von TTI entwickelt. Die Erfahrung von Ross auf den Kapitalmärkten in Kombination mit seinen guten Beziehungen innerhalb der globalen Finanzwelt wird ein großer Gewinn sein, während wir unsere Weltklasse-Investorenbasis weiter ausbauen."

Über TTI

TTI wurde 1985 gegründet und ist seit 1990 an der Börse Hongkong notiert. Das Unternehmen ist weltweit führend auf dem Gebiet der kabellosen Technologie für Elektrowerkzeuge, elektrische Ausrüstung für Außeneinsätze, Bodenreinigungsprodukte und -lösungen für private, professionelle und industrielle Anwender in Heim, Bauwesen, Wartung, Industrie und Infrastruktur. Sein Fundament bilden vier strategische Treiber starke Marken, innovative Produkte, überragende Mitarbeiter und betriebliche Exzellenz -, die eine langfristige, wachstumsorientierte Vision der Weiterentwicklung schnurloser Technologien widerspiegeln. Die globale Wachstumsstrategie der kontinuierlichen Produktinnovation hat TTI an die Spitze seiner Branchen geführt. Zum überzeugenden Markenportfolio von TTI gehören Elektrowerkzeuge, Zubehör, Handwerkzeuge und Produkte für Außeneinsätze von MILWAUKEE, AEG und RYOBI, Layout- und Messprodukte von EMPIRE sowie Bodenreinigungsprodukte und -lösungen von HOOVER, ORECK, VAX und DIRT DEVIL.

TTI ist Teil des Hang Seng Index, FTSE RAFI All-World 3000 Index, FTSE4Good Developed Index und MSCI ACWI Index. Weitere Informationen unter www.ttigroup.com.

Alle aufgeführten Marken außer AEG und RYOBI sind Eigentum der Gruppe. AEG ist eine eingetragene Marke von AB Electrolux (publ.) und wird unter Lizenz verwendet. RYOBI ist eine eingetragene Marke von Ryobi Limited und wird unter Lizenz verwendet.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220516005731/de/

Contacts:

Für Investor Relations-Anfragen:

Hauptkontakt

TTI Investor Relations

Tel: +1 (954) 541 9660

E-Mail: ir@ttihq.com



Asien/Pazifik

TTI Investor Relations

Tel: +(852) 2402 6888

E-Mail: ir@tti.com.hk