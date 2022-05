Wien (www.fondscheck.de) - Der US-Vermögensverwalter Grayscale Investments bringt seinen ersten ETF in Europa auf den Markt, so die Experten von "FONDS professionell".Der zusammen mit dem White-Label-Anbieter Han ETF aufgelegte Grayscale Future of Finance UCITS ETF (ISIN IE000TVPSRI1/ WKN A3DJZD) werde unter anderem an der Börse in Frankfurt gelistet. Die jährliche Gebühr betrage 0,70 Prozent. ...

