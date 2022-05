Neuer, strategischer Service von Temenos liefert Erkenntnisse von über 100 Banken zur Optimierung von Technologie-Investitionen und Steigerung der Rentabilität

Temenos (SIX: TEMN) hat heute Temenos CEO Navigator eingeführt, einen abonnementbasierten Benchmarking- und Beratungsservice, der Führungskräften aus dem Bankensektor einzigartige Einblicke in Wege zur Optimierung ihrer Technologie-Investitionen und zur Steigerung des Geschäftswerts bietet.

Der beratende, umfragebasierte Strategieservice ermöglicht es Banken, die wichtigsten Antriebsfaktoren für Performance und Wertschöpfung zu ermitteln, und liefert die Geschäfts- und IT-Kennzahlen, die benötigt werden, um die Rentabilität nachzuhalten und zu verbessern. Die Lösung basiert auf dem proprietären Value-Benchmark-Programm von Temenos, an dem mehr als 100 Privat-, Firmen- und Privatbanken aus aller Welt teilnehmen.

CEO Navigator nutzt über 50.000 Datenpunkte zu finanziellen und operativen Kennzahlen sowie qualitative Best Practices entlang der gesamten Wertschöpfungskette im Bankensektor, unabhängig davon, welche Lösungen die Bank einsetzt, um Führungskräften exklusive Einblicke und Branchen-Know-how von Temenos zu bieten. Bankmitarbeiter können anhand dieser Daten beurteilen, wie spezifische Best Practices und Lösungskapazitäten im Bankwesen zu einer höheren Leistung in Form eines besseren Aufwand-Ertrag-Verhältnisses und einer höheren Eigenkapitalrendite führen.

Die Analyse von Temenos CEO Navigator hat ergeben, dass Banken, die ihr Geschäft digital transformiert und sich von Altsystemen gelöst haben, zu einer Differenzierung in fünf Schlüsselbereichen in der Lage sind: Innovation und Wachstum, Kundenorientierung, operative Effizienz, Risiko und Compliance sowie fortschrittliche Analytik. Temenos CEO Navigator verfolgt und liefert Metriken und Best Practices für diese fünf Bereiche, um die Bank-Performance zu steigern. Wenn eine Bank beispielsweise ihren Anteil der IT-Kosten für Wachstum und Innovation auf einen Wert im oberen Quartil von 58% erhöht, dann sollte sie auch ein niedrigeres Aufwand-Ertrag-Verhältnis und eine höhere Rentabilität verzeichnen.

Kanika Hope, Chief Strategy Officer, Temenos, sagte: "Temenos CEO Navigator ist ein branchenführender Kundenberatungsservice, der die fast 30-jährige Erfahrung von Temenos im Bankwesen in aussagekräftige Geschäftseinblicke für unsere Kunden umsetzt. Sämtliche Erkenntnisse, die den Banken geliefert werden, sind komplett softwareunabhängig sie basieren auf interaktiven Sitzungen zwischen den Führungskräften der jeweiligen Bank und unseren Strategieberatern, und zwar entlang der gesamten Wertschöpfungskette des Bankwesens. Dieses im Hinblick auf die Reichweite, die Anzahl und die Art der Banken sowie die Tiefe der Daten einzigartige Programm bietet den Führungsteams einen Plan, wie sie eine erfolgreiche Bank leiten können."

Laut der Analyse von über 100 Banken durch Temenos CEO Navigator erzielen die leistungsstärksten Banken, die die offene Plattform für Composable Banking von Temenos nutzen, branchenweit führende Aufwand-Ertrag-Verhältnisse, die 50% unter dem Branchendurchschnitt liegen, sowie Eigenkapitalrenditen, die fast dreimal so hoch sind wie der Branchendurchschnitt.

Dr. Diane Karusisi, CEO, Bank of Kigali, kommentierte: "Jeder erwartet, dass Temenos Bankensoftware entwickelt und verkauft, aber niemand hätte erwartet, dass Temenos den Beratungsservice übernimmt. Wir haben dank des Temenos CEO Navigator von einer Fülle von Statistiken und Erkenntnissen über Banken weltweit profitiert. Dies hat uns geholfen, den durch unsere Technologie-Investitionen geschaffenen Geschäftswert zu verstehen, zu beschleunigen und zu optimieren."

Azfar Karimuddin, Chief Information Officer, Canadian Western Bank, erklärte: "Unser Führungsteam fand die gelieferten Informationen und Analysen sehr aussagekräftig. Die Lösung half, Fragen zu unseren Technologie-Investitionen zu beantworten, und lieferte einen Branchenkontext, um unsere Entscheidungen zu fundieren und zu validieren."

Im Rahmen des Temenos CEO Navigator Service erhalten Banken einen maßgeschneiderten, jährlich aktualisierten Bericht, in dem ihre Unternehmens-Performance mit der ihrer Mitbewerber verglichen wird, sowie Zugang zu den allgemeinen Benchmark-Trends und Erkenntnissen, die ebenfalls jedes Jahr aktualisiert werden. Die Bank wird außerdem Teil des Temenos Ambassador Programms und erhält damit automatisch Zugang zum Temenos Community Forum, der wichtigsten Veranstaltung des Unternehmens. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

